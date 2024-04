Minnesota povišala proti Phoenixu, Indiana izenačila v Milwaukeeju

Jaden McDaniels je s 25 točkami vodil Minnesoto, pri kateri je celotna prva peterka dosegla dvomestno število točk, do druge zmage v seriji proti Suns. Ti so v drugem polčasu zadeli le 42 točk, igralci Minnesote so obenem zabeležili 31 točk iz dvajsetih napak Phoenixa, ti pa so v tem elementu prišli le do dveh točk.