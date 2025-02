Minnesota prekinila zmagoviti niz Oklahome, Dallas boljši od Miamija

Teksašani so zmagali na napeti tekmi z 32 menjavami vodstva, ko sta Dante Exum s 27 in Max Christie z 19 točkami prevzela odgovornost, čeprav so poleg Luke Dončića manjkali tudi drugi zvezdniki, kot so Anthony Davis, Kyrie Irving in Klay Thompson.

Za Heat je Tyler Herro dosegel 40 točk, ampak je bilo tudi to premalo za zmago. Pri vročici sta manjkala še Bam Adebayo in novinec Andrew Wiggins. Za največje presenečenje so poskrbeli Minnesota Timberwolves, ki so prekinili niz sedmih zmag vodilne ekipe zahodne konference Oklahome in slavili s 116:101.