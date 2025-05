Minnesota razbila Oklahomo za znižanje zaostanka v seriji

Ključ do zmage je bila zagotovo uspešna igra v obrambi, pri čemer so volkovi najboljšega igralca Oklahome, novopečenega MVP lige NBA Shaija Gilgeous-Alexandra omejili na le 14 točk. "Dobili smo udarec v usta," je po tekmi priznal kanadski zvezdnik Gilgeous-Alexander. "Ko dobiš udarec, je najpomembneje, kako se pobereš in vrneš v igro. Gre za odziv. To je zdaj naš naslednji izziv."

Domači so tekmo začeli udarno in že ob koncu prve četrtine prišli na 20 točk prednosti (34:14), ob odmoru pa že na 31 točk (72:41). Volkovi so jurišali na krilih njihovega vodilnega igralca Anthonyja Edwardsa, ki je dosegel 30 točk; zadel je 12 od 17 metov, od tega pet od osmih izza črte 6,75 metra.