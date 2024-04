Minnesota z metlo v konferenčnem polfinalu, rekord Brunsona

OGLAS

S 3:1 v zmagah vodi tudijo tudi košarkarji Indiana Pacers. Ti so proti Milwaukee Bucks izkoristili odsotnost tako Giannisa Antetokounmpa kot Damiana Lillarda in s 126:113 zanesljivo dobili četrto tekmo, drugo v svoji dvorani. Pri Pacers je Myles Turner dosegel 29 točk, Tyrese Haliburton jih je dodal 24. Pri gostih sta bila najboljša strelca Brook Lopez (27) in Khris Middleton (25 točk, 10 skokov).

Po tekmah pa so že znani prvi polfinalisti na zahodu. To so Minnesota Timberwolves, ki so nekoliko presenetljivo pometli s Phoenix Suns in njihovo zvezdniško trojico Devin Booker, Kevin Durant in Bradley Beal.

