Minnesota za finale zahoda na petih tekmah odpihnila Golden State

Gostje so dvoboj dobili v prvem polčasu, ki so ga dobili s 64:47. Ko je bilo po treh četrtinah na semaforju že 93:72 in Minnesota si je drugič zaporedoma priigrala konferenčni finale. Lani so jih tam ustavili Dallas Mavericks z Luko Dončićem .

Na vzhodu so upanje podaljšali košarkarji moštva Boston Celtics, ki so zaigrali brez poškodovanega Jaysona Tatuma, a vseeno ugnali New York Knicks s 127:102 in zaostanek znižali na 3:2 v zmagah. Tatum si je v končnici četrtega dvoboja poškodoval Ahilovo tetivo in že opravil operacijo.

Tatuma sta nadomestila Derrick White in Jaylen Brown, ki sta za branilce naslova skupaj dosegla 60 (34 in 26) točk ter serijo podaljšala vsaj do petkove šeste tekme v Madison Square Gardnu. V obrambi pa je s kar sedmimi bloki blestel center Luke Kornet.

Pri New Yorku so izstopali Josh Hart s 24, Jalen Brunson z 22 in Karl-Anthony Towns z 19 točkami.

Tekmo je Boston dobil v tretjem delu. Po izenačenem prvem polčasu (59:59) so gostitelji četrtino dobili z 32:17 in si priborjenega v nadaljevanju niso pustili več odvzeti. V zadnjem delu je razlika narasla celo na +23 in zmagovalec je bil znan.