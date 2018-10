Minnesota zaradi glasnega in zmerjajočega Butlerja odpovedala trening

"Košarke nisem igral tako zelo dolgo in tako sem strasten in imam rad to igro. Tega ne počnem iz nobenih drugih razlogov, kot je tekmovati in se boriti proti najboljšim, da lahko napredujem in dokažem, da zmorem,’’ je v pogovoru za ESPN povedal Jimmy Butler . Priznal je, da navedbe medijev o njegovem razgretem obnašanju v veliki večini držijo. "Vsa moja čustva so prišla ven naenkrat. Je to bilo primerno? Ne, toda ne morem se nadzirati, ko sem zunaj in tekmujem. To je moja ljubezen do igre, to sem surovi jaz. Najboljša in najčistejša moja izvedba," je še dejal Butler.

"Mislim, da sem bil iskren. Sem bil brutalno iskren? Da, toda mislim, da je to težava. Vsi so tako prestrašeni biti iskreni drug do drugega. Če komu ni bilo všeč, kako sem se vedel na treningu, bi lahko kdo prišel do mene. Naj kdo kaj reče. Tega ne bom vzel kot žalitev, to ni osebno," je še dodal.

Odpoved treninga

Volkovi so po Butlerjevem obnašanju odpovedali četrtkov trening, sredinega pa so člani Wolves sami postopoma začeli zapuščati. Odpovedali so tudi napovedane medijske obveznosti, kar je seveda dvignilo veliko prahu in vprašanj, ali je morda prišlo celo do česa hujšega. Ker so v klubu odpovedali trening, se je Butler odločil, da v četrtek kar sam skliče druženje s soigralci.

Po pisanju ameriških novinarjev, naj bi se Butler zapel s Karlom-Anthonyjem Townsom, kar je Butler tudi potrdil. "On je prišel do mene na treningu. Rekel mi je, da se lahko vsakdo tako obnaša. Povedal sem mu: 'Naredi to meni'. To je vse, kar sem rekel. Rekel sem: 'Vedno, ko te prevzamem, podaš žogo stran.' Sem tekmovalen, pridi. Če boš zadel, te bom potrepljal po riti. Dobil si najbolje od mene – toda to moraš storiti vsakič," je povedal Butler. "Sem strog do njega? Da, sem, takšen pač sem. Nisem najbolj talentiran igralec. Kdo je najbolj talentiran v naši ekipi? Karl-Anthony Towns. Kdo je najbolj nagrajen s strani Boga? Andrew Wiggins. Ima najdaljše roke, velike dlani, lahko skoči visoko, lahko najhitreje teče. Toda kdo igra najbolj trdo? Jaz. Jaz igram trdo. Zares igram trdo. Svoje telo dam na nitko na vsakem prekletem treningu. Vsak dan na tekmah. To je moja strast. To je moj doprinos igri. To je moj doprinos vam," je brez dlake na jeziku povedal Butler.

Analitiki preko Luže so jasni. Butler je s to potezo sporočil vodstvu, ki si ga je zaželelo zadržati, da ga s takšnim igralskim kadrom nujno potrebujejo. Obenem je posredno sporočil, da je bolje, da ga ni v ekipi, saj bo periodično prihajalo do takšnih izpadov. Povedano drugače, Butler bo na takšen način skušal izsiljevati prestop v drugo ekipo.