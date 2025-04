'Minnesoti smo podarili 19 žog, tako ne moreš zmagati'

Četrto tekmo v seriji med Minnesoto in Los Angeles Lakers si boste lahko v nedeljo od 21.30 naprej po slovenskem času v neposrednem prenosu ogledali na Kanalu A in VOYO.

"Ko s takšnimi napakami in posledično 19 izgubljenimi žogami prebudiš tekmečevo občinstvo, si na pol poti do poraza. Lahko bi prišli do zmage, a le pod pogojem, da minimiziramo število napak. Tokrat nam to več kot očitno ni uspelo narediti," je dodal 40-letni strokovnjak. Podobno je razmišljal tudi James, ki mu je v napadu več kot dostojno z uspešnimi meti izza črte 6,75 metra pomagal Austin Reaves (20 točk).

"Vse, kar se nam je zgodilo na tretji tekmi, bi lahko bolje nadzirali," je začel James in nadaljeval: "Naše moštvo je takšno, da si ne sme privoščiti osnovnošolskih napak. Tokrat jih je bilo enostavno preveč. Z našimi izgubljenimi žogami smo jih razigrali in nato v končnici, ko bi morali odigrati pametneje, storili nekaj nepotrebnih napak, za kar smo bili zasluženo kaznovani."