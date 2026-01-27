Minnesoti uspelo maščevanje, Mitchell Orlandu nasul 45 točk

Kelti iz Bostona niso imeli večjih težav proti tekmecem iz Portlanda, na koncu so slavili s 102:94. Prva strelca gostiteljev sta bila Payton Pritchard s 23 in Jaylen Brown z 20 točkami. Houston je doma ukanil Memphis s 108:99, prva strelca dvoboja pa sta bila Kevin Durant in turški center Alperen Sengun, ki sta za rakete dosegla po 33 točk.
Minnesota se je Golden Statu oddolžila za visok poraz dan prej (85:111) in tokrat visoko zmagala s 108:83, osrednji osebnosti dvoboja pa sta bila Julius Randle z 19 točkami ter francoski center Rudy Gobert, ki je poleg 15 točk pobral še 17 žog pod obročema.
Charlotte Hornets so zanesljivo ugnali Philadelphio 76'ers s 130:93, blestel pa je Brandon Miller s 30 točkami.
Izidi:
Chicago Bulls - Los Angeles Lakers 118:129
(Luka Dončić: 46 točk, 11 podaj, 7 skokov v 38:05 minute za LA Lakers)
Atlanta Hawks - Indiana Pacers 132:116
Charlotte Hornets - Philadelphia 76ers 130:93
Cleveland Cavaliers - Orlando Magic 114:98
Boston Celtics - Portland Trail Blazers 102:94
Houston Rockets - Memphis Grizzlies 108:99
Minnesota Timberwolves - Golden State Warriors 108:83
