Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
ZOI 2026 Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Drugi športi
Voyo.si
Košarka

Minnesoti uspelo maščevanje, Mitchell Orlandu nasul 45 točk

Los Angeles, 27. 01. 2026 07.24 pred 19 dnevi 1 min branja 0

Avtor:
M.J. STA
Anthony Edwards

V košarkarski ligi NBA so bile v noči na torek na sporedu še štiri tekme. Konjeniki iz Clevelanda so pred domačimi gledalci premagali tekmece iz Orlanda s 114:98. Blestel je Donovan Mitchell, ki je dosegel 45 točk. Evan Mobley je za zmago prispeval 20, pri gostih pa je bil najbolj učinkovit Paolo Banchero s 37 točkami.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kelti iz Bostona niso imeli večjih težav proti tekmecem iz Portlanda, na koncu so slavili s 102:94. Prva strelca gostiteljev sta bila Payton Pritchard s 23 in Jaylen Brown z 20 točkami. Houston je doma ukanil Memphis s 108:99, prva strelca dvoboja pa sta bila Kevin Durant in turški center Alperen Sengun, ki sta za rakete dosegla po 33 točk.

Preberi še 'Ves dan sem razmišljal o Kobeju. Zmago posvečam njemu'

Minnesota se je Golden Statu oddolžila za visok poraz dan prej (85:111) in tokrat visoko zmagala s 108:83, osrednji osebnosti dvoboja pa sta bila Julius Randle z 19 točkami ter francoski center Rudy Gobert, ki je poleg 15 točk pobral še 17 žog pod obročema.

Kevin Durant
Kevin Durant
FOTO: AP

Charlotte Hornets so zanesljivo ugnali Philadelphio 76'ers s 130:93, blestel pa je Brandon Miller s 30 točkami.

Izidi:
Chicago Bulls - Los Angeles Lakers 118:129
(Luka Dončić: 46 točk, 11 podaj, 7 skokov v 38:05 minute za LA Lakers)

Atlanta Hawks - Indiana Pacers 132:116

Charlotte Hornets - Philadelphia 76ers 130:93

Cleveland Cavaliers - Orlando Magic 114:98

Boston Celtics - Portland Trail Blazers 102:94

Houston Rockets - Memphis Grizzlies 108:99

Minnesota Timberwolves - Golden State Warriors 108:83

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

košarka nba dallas los angeles dončić
  • Mercator - Freeon Toby Plus
  • Mercator - Sierra Freeon
  • Mercator - Mam
  • Mercator - Gillette in Venus
  • Mercator - Creme Supreme
  • Mercator - Nivea Cellular
  • Mercator - darilne garniture
  • Mercator - Palmolive
  • Mercator - Schauma
  • Mercator - Sensodyne
  • Mercator - Pampers
  • Mercator - Axe
  • Mercator Pika
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Razlog, da se veliko staršev znajde pred tem vprašanjem
5 živil, ki jih otroci pogosto jedo, a jim lahko škodijo
5 živil, ki jih otroci pogosto jedo, a jim lahko škodijo
Ko otrok prevzame preveliko odgovornost
Ko otrok prevzame preveliko odgovornost
Novorojenček joka med kopanjem? Preverjeni triki za mirno kopel
Novorojenček joka med kopanjem? Preverjeni triki za mirno kopel
zadovoljna
Portal
Tedenski horoskop: Ribe prevzemajo tuja bremena, vodnarji razmišljajo drugače
Kitajski horoskop 2026: začenja se leto ognjenega konja
Kitajski horoskop 2026: začenja se leto ognjenega konja
Kdo je mož naše olimpijke Nike Vodan?
Kdo je mož naše olimpijke Nike Vodan?
Znana Slovenka je noseča
Znana Slovenka je noseča
vizita
Portal
Prepoznavanje zgodnjih znakov zasvojenosti z alkoholom
Kako med spanjem porabiti več kalorij?
Kako med spanjem porabiti več kalorij?
Preprosta vsakodnevna navada, ki lahko pomaga znižati krvni tlak
Preprosta vsakodnevna navada, ki lahko pomaga znižati krvni tlak
Koža lahko razkriva bolezni jeter: katere spremembe morate prepoznati pravočasno
Koža lahko razkriva bolezni jeter: katere spremembe morate prepoznati pravočasno
cekin
Portal
Nemci v šoku zaradi cene priljubljenega čokoladnega zajca
Uspešna preselitev: Štirikrat višja plača in lastna hiša v tujini
Uspešna preselitev: Štirikrat višja plača in lastna hiša v tujini
Od države prejme 7250 evrov mesečno
Od države prejme 7250 evrov mesečno
Carrie Bradshaw indeks 2026: Drzna resnica o samskem življenju – in zakaj si ga danes ne more privoščiti skoraj nihče več
Carrie Bradshaw indeks 2026: Drzna resnica o samskem življenju – in zakaj si ga danes ne more privoščiti skoraj nihče več
moskisvet
Portal
Zakaj uriniranje pod prho ni dobra ideja
5 živil, ki jih ne smete jesti pred vadbo
5 živil, ki jih ne smete jesti pred vadbo
Ali moške v zakonu lahko privlačijo druge ženske?
Ali moške v zakonu lahko privlačijo druge ženske?
Kaj se zgodi s tvojim Facebook profilom, ko umreš?
Kaj se zgodi s tvojim Facebook profilom, ko umreš?
dominvrt
Portal
Izvor živali v kitajskem horoskopu
Kendall Jenner je to dolgo pozabljeno barvo zofe spet naredila modno
Kendall Jenner je to dolgo pozabljeno barvo zofe spet naredila modno
Kako očistiti rešetke pečice kot profesionalec
Kako očistiti rešetke pečice kot profesionalec
Kako z ureditvijo doma omiliti zimsko potrtost
Kako z ureditvijo doma omiliti zimsko potrtost
okusno
Portal
Nebeška rolada po receptu naše bralke
7 najbolj priljubljenih pustnih receptov ta hip
7 najbolj priljubljenih pustnih receptov ta hip
Kaj kuhati med počitnicami? 7 idej za okusne obroke
Kaj kuhati med počitnicami? 7 idej za okusne obroke
Pripravite popoln pire krompir z naslednjimi triki
Pripravite popoln pire krompir z naslednjimi triki
voyo
Portal
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Ježek Sonic
Ježek Sonic
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1534