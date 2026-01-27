Minnesoti uspelo maščevanje, Mitchell Orlandu nasul 45 točk

V košarkarski ligi NBA so bile v noči na torek na sporedu še štiri tekme. Konjeniki iz Clevelanda so pred domačimi gledalci premagali tekmece iz Orlanda s 114:98. Blestel je Donovan Mitchell, ki je dosegel 45 točk. Evan Mobley je za zmago prispeval 20, pri gostih pa je bil najbolj učinkovit Paolo Banchero s 37 točkami.