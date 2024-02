Minnesotta pred vikendom vseh zvezd zmagala že 39. v sezoni

Tekma vseh zvezd na Kanalu A in VOYO!

Minnesota je bila uspešna četrtič zapovrstjo, Portland, ki je tekmo izgubil šestič zaporedoma, je bil nemočen. Da nima možnosti, je pokazala že prva četrtina, ki so jo gosti dobili s 44:14, razlika 30 točk po prvem delu je tudi največja v prvi četrtini vseh tekem sezone.

V nadaljevanju so se domači sicer približali na 10 točk zaostanka (63:73), a je Minnesota odgovorila z delnim izidom 14:4 in spet prišla na varno razliko. Na krajši odmor tako odhaja na prvem mestu zahodne skupine in drugem v vsej ligi, dodatni optimizem pa ji daje pogled v prihodnost, naslednjih sedem tekem bo namreč igrala doma.

"Naš cilj je osvojiti prvenstvo. Mnogi ne zaupajo v nas, a zaradi tega se ne obremenjujemo. Verjamemo vase, verjamemo v našo zgodbo, to dokazujemo na igrišču," je po tekmi dejal francoski košarkar v ekipi Rudy Gobert, ki je dosegel 11 točk in zbral 12 skokov. Prvi strelec v zmagovalni ekipi in na tekmi pa je bil Anthony Edwards, dosegel je 34 točk.