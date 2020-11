Misija Ukrajina in Madžarska: polovica reprezentantov že v prestolnici

Čeprav selektorAleksander Sekulić ne bo mogel računati na evroligaške košarkarje (Klemen Prepelič, Žan Mark Šiško in Zoran Dragić) in oba člana najmočnejše košarkarske lige na svetu (Luka Dončić, Vlatko Čančar), je cilj novega šefa stroke naše reprezentance povsem jasen - dobiti naslednja obračuna z Ukrajinci in Madžari v Stožicah ter si s tem praktično že zagotoviti nastop na evropskem prvenstvu, ki ga bodo prihodnje leto gostile Italija, Gruzija, Češka in Nemčija.