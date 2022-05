'Hrvati zapuščajo ligo ABA? Če je temu tako, bom odpeljal svoje igralce'

Na prostoru bivše nam skupne države je močno odjeknila vest, da se po tej sezoni hrvaških klubi poslavljajo od regionalne lige ABA. Še več, hrvaška krovna košarkarska organizacija (HKS) klubom ponuja igranje v Alpe Adria Cupu ter v tekmovanjih pod Fibinim vodstvom. " Slišim in berem, da so zadeve šle tako daleč, da je možno prav to, da se Hrvati umaknejo iz lige. Nikakor se ne strinjam s takšno določitvijo, liga ABA je zelo kakovostno tekmovanje, pravšnje za mlade talente, ki si iščejo prostor pod košarkarskim soncem. Ne bom našteval koliko igralcev iz preteklosti je uspešno igralo v tej regionalni ligi, naslednji korak za njih pa je bila recimo Evroliga in tudi liga NBA. Primerov je veliko, ne bom jih našteval ," je srbskim medijem sporočil eden najbolj vplivnih košarkarskih menedžerjev v regiji, kot tudi na svetu.

"Ponavljam, vse bom dal od sebe, da potegnem iz klubov moje varovance. Moja obveza je, da jim omogočim najboljše možne pogoje in tudi igranje na dovolj visokem nivoju in liga ABA omogoča vse to." In za konec še: "Ne bom dovolil, da na takšen način ugaša njihov talent." Seznam varovancev Miška Ražnatovića je dolg in govori sam od sebe. Lukša Andrić, Mihajlo Andrić, Pero Antić, Milko Bjelica, Dejan Borovnjak, Nihad Đedović, Nikola Jokić, Marko Kešelj, Elmedin Kikanović, Furkan Korkmaz, Nemanja Krstić, Nenad Krstić, Paul Lacombe, Vladimir Lučić, Rašid Mahalbašić, Đorđe Majstorović, Boban Marjanović, Dejan Musli, Nikola Peković, Emir Preldžić, Nikola Rebić, Predrag Samardžinski, Dario Šarić, Duško Savanović, Vasilis Spanoulis, Andrija Stipanović, Ali Traore, Džanan Musa, Vlatko Čančar, Jan Vesely, Mirza Teletović, Novica Veličković, Slavko Vraneš, Ante Žižić, Ivica Zubac, je le nekaj imen s katerimi je, oziroma še vedno sodeluje Ražnatović. Poleg njih je na seznamu še cela vrsta zelo znanih trenerjev s katerimi je v preteklosti sodeloval: Dušan Ivković, Aleksandar Kesar, Božidar Maljković, Nenad Marković, Saša Obradović, Luka Pavičević, Dejan Radonjić, Miodrag Rajković, Duško Vujošević in Vlada Vukoičić.