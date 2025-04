"Vedeli smo, v kakšno okolje prihajamo. Vedeli smo, da bo za Luko to čustveno zelo naporno in navdihujoče. Pomembno je bilo, da smo tu z njim in ga podpiramo," je po obračunu z Dallasom dejal izkušeni LeBron James . "Bil sem v slačilnici, ko nam (v Dallasu) ni šlo dobro in smo zasedali najnižja mesta zato, da bi potem lahko on postal del moštva. Zaradi njega smo nato znova začeli zmagovati. Luka je znova vrnil veselje v Dallas," je o času Luke Dončića v dresu Mavericksov dodal njegov nekdanji in sedanji soigralec Dorian Finney-Smith .

Pred začetkom obračuna so domačini na velikem ekranu predvajali videoposnetek Dončićevih največjih trenutkov v dresu Dallasa in Slovenec ni ostal ravnodušen, saj je potočil kar nekaj solz. Potem je sledil izjemen začetek obračuna, saj je ob polčasu na svojem računu imel že 31 točk. "Trenutek z videoposnetkom in to, da je sam sedel, doživel ta trenutek in si dovolil čutiti svoja čustva, je bil čudovit. Čustveni so bili tudi nekateri njegovi soigralci in trenerji. Luči so se prižgale, on je imel solze v očeh, ko je stopil na igrišče, nato pa je bil odločen, da bo igral tako dobro, kot je. To je nadčloveško. Mislim, da se tega zavedajo tudi vsi njegovi soigralci. Vsi lahko sočustvujejo s tem, kar je on doživel v zadnjih nekaj mesecih. Mogoče je čutil pričakovanje, mogoče ga je bilo malo strah, nato pa je storil, kar je storil. Vodil nas je. Fantje so čuvali njegov hrbet in enako je on storil za njih," je Dončića po pomembni zmagi pohvalil trener Lakersov JJ Redick. "Mislil sem, da bo dosegel 50 točk. Razočaral me je," je z nasmehom na obrazu sarkastično dodal Dončićev trener in nekdanji soigralec pri Dallasu.