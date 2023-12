Ko igraš kot Luka Dončić, lahko včasih malo tudi zakolneš

"Luka je postavil tempo igre. Zadeval je en met za drugim, za tretjim, za četrtim ..." je pohvale na račun dolgoletnega soigralca začel Hardaway in nadaljeval: "Mislil sem, da bo tekmo zaključil s 50 točkami, 20 skoki in 20 podajami."

Dončić je po tekmi priznal, da se je zavedal svojega statističnega učinka in je lovil trojni dvojček ob koncu prvega polčasa. Dosegel ga je s podajo Derecku Livelyju II 59 sekund pred polčasom. To je bila že njegova sedma tekma v karieri s trojnim dvojčkom in vsaj 40 točkami. S tem dosežkom se je na večni lestvici izenačil z velikim Wiltom Chamberlainom na četrtem mestu večne lestvice v tej kategoriji.

Dončić je že prvi polčas zaključil z 29 točkami, 10 skoki in 10 podajami (met iz igre 10/17) na svojem računu. Tako je dosegel 60. trojni dvojček v svoji karieri in prehitel legendarnega Larryja Birda ter zasedel deveto mesto na večni lestvici te kategorije. Slovenski reprezentant je do 60. trojnega dvojčka prišel že po 349 tekmah v rednem delu, Bird je za ta dosežek potreboval kar 897 tekem. "To je precej neverjetno," je po tekmi dejal Dončić. "Ne vem, kaj naj rečem, iskreno. Vsi vemo, kdo je bil Larry Bird, zato je ta dosežek res zelo poseben."