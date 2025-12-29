Naslovnica
'Mislim, da je bil naš pristop veliko boljši kot na minulih tekmah'

Los Angeles, 29. 12. 2025 07.58 pred 2 urama 4 min branja 4

Avtor:
STA
Luka Dončić

Košarkarji Los Angeles Lakers so prekinili niz treh porazov v severnoameriški ligi NBA in pred domačimi gledalci ugnali Sacramento Kings s 125:101. Prvi strelec dvoboja v Los Angelesu je bil slovenski zvezdnik Luka Dončić, ki je za zmago dosegel 34 točk, sedem podaj in pet skokov.

Jezerniki so po treh porazih proti LA Clippers, Phoenixu in Houstonu v kalifornijskem dvoboju na kolena položili tekmece iz Sacramenta. Poleg Luke Dončića, ki je v 32:44 minute iz igre metal 11-23, od tega za tri točke 5-14, se je pri gostiteljih izkazal tudi 40-letni veteran LeBron James s 24 točkami in petimi podajami, njegov met iz igre pa je znašal 11-13.

Pri kraljih, kjer so igrali brez treh zvezdnikov Zacha LaVina, Domantasa Sabonisa in Keegana Murrayja, je bil najučinkovitejši DeMar DeRozan z 22 točkami ter petimi asistencami in štirimi skoki.

Strateg 17-kratnih prvakov lige NBA iz Los Angelesa JJ Redick je bil po treh zaporednih porazih zelo kritičen do svojih varovancev. Dan po porazu proti Houstonu je sklical sestanek, ki je obrodil sadove, v lokalnem dvoboju so se njegovi igralci prikazali v veliko lepši podobi.

Luka Dončić
Luka Dončić
FOTO: AP

Največji korak naprej so naredili v obrambi, v primerjavi s prejšnjimi tekmami je bilo opaziti veliko več energije, izkazal pa se je tudi Dončić s tremi ukradenimi žogami. Jezerniki so sicer absoluten nadzor nad tekmeci prevzeli v tretji četrtini, ko so naredili delni izid 13:2 in si priigrali 26 točk prednosti, v zadnji pa je prednost narasla na +30.

Veliko boljši pristop v obrambi

"Na sobotnem sestanku sem fantom povedal, da se enostavno morajo bolj potruditi. Zelo malo ekip med sezono ne doživi padcev, gre za povsem naraven cikel, ki ga doživi vsaka ekipa. Najpomembnejše je, da ekipa prepozna težave in skuša najti rešitev iz zagate, v tem obdobju je trenutno naša zasedba," je besede Redicka po zmagi povzel časnik Los Angeles Times.

"Mislim, da je bil naš pristop veliko boljši kot na minulih tekmah. Od samega začetka tekme smo bili osredotočeni in igrali zavzeto, predvsem v obrambi, kjer smo neprestano kradli žoge in prikazali zelo telesno košarko," je dodal Dončić, ki je skupaj s kraljem Jamesom dosegel 58 od skupno 125 točk za domačo zasedbo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Los Angeles Lakers so dosegli dvajseto zmago v rednem delu, ob desetih porazih pa so na četrtem mestu v zahodni konferenci. V vodstvu je Oklahoma City Thunder (27-5), za zadnjimi prvaki NBA pa so San Antonio Spurs (23-8) in Denver Nuggets (22-9). V vzhodni konferenci so na vrhu Detroit Pistons (24-8), New York Knicks (22-9) in Boston Celtics (19-12).

Los Angeles Lakers bodo naslednjo tekmo igrali v noči s torka na sredo, ko bodo gostili trenutno vodilno zasedbo vzhodne konference iz Detroita.

55 točk Kawhija Leonarda

Ta je v noči na ponedeljek v mestu angelov morala priznati premoč Los Angeles Clippers z 99:112. Pri gostiteljih je bil neustavljiv 34-letni Kawhi Leonard, ki je batom nasul kar 55 točk ter pobral 11 žog, kar je njegov strelski rekord v ligi NBA, izkazal pa se je tudi James Harden z 28 točkami in sedmimi podajami.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Portland je doma premagal Boston s 114:108. Pri gostiteljih so bili najučinkovitejši Shaedon Sharpe s 26 točkami, Deni Avdija s 24 točkami in desetimi asistencami ter Donovan Clingan, ki je dosegel po 18 točk in skokov, pri keltih pa Jaylen Brown s 37 točkami.

Washington je bil boljši od Memphisa s 116:112, kar osem igralcev ekipe iz ameriške prestolnice pa je doseglo več kot deset točk. Najučinkovitejši je bil Alex Sarr z 20 točkami.

Oklahoma je s kolektivno predstavo ugnala Philadelphio s 129:104, najbolj razpoložena moža na igrišču pa sta bila Chet Holmgren z 29 točkami in devetimi skoki ter Shai Gilgeous-Alexander s 27 točkami in petimi asistencami.

Izjemen troji dvojček Scottieja Barnesa

Toronto je šele v podaljšku strl odpor Golden State Warriors in zmagal s 141:127, blestel pa je Scottie Barnes s trojnim dvojčkom - 23 točk, 25 skokov in deset podaj. Immanuel Quickley je za zmago prispeval 27, Brandon Ingram 26 točk, pri gostih pa je Stephen Curry, ki se v podaljšku ni vpisal med strelce, dosegel 39 točk.

Izidi:

Toronto Raptors - Golden State Warriors 141:127 - podaljšek

Oklahoma City Thunder - Philadelphia 76ers 129:104

Washington Wizards - Memphis Grizzlies 116:112

Portland Trail Blazers - Boston Celtics 114:108

LA Clippers - Detroit Pistons 112:99

Los Angeles Lakers - Sacramento Kings 125:101

(Luka Dončić: 34 točk, 7 podaj in 5 skokov v 32:44 minute za LA Lakers)

