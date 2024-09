'Mislim, da je pred nami svetla prihodnost!'

Cedevita Olimpija se v novo sezono, v kateri bo znova tekmovala tako v evropskem pokalu kot v Ligi ABA, podaja s povsem spremenjeno ekipo. Štirim staroselcem so se pridružili številni novi obrazi, med njimi tudi štirje košarkarji z ameriškim potnim listom, ki so minuli konec tedna pustili dober vtis na pripravljalnem turnirju v Tivoliju. Tam so se zmaji pomerili z evroligašema Panathinaikosom in Bayernom.