Košarka

Mitchell blestel ob zmagi Clevelanda v Indianapolisu, Dallas ugnal Denver

Indianapolis, 02. 12. 2025 09.19 | Posodobljeno pred 11 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , A.V.
Komentarji
0

Na drugih tekmah pod ameriškimi obroči je blestel organizator igre Cleveland Cavaliersov Donovan Mitchell, ki je k zmagi svojega moštva na gostovanju pri Indiani Pacers s 135:119 prispeval 43 točk. Za presenečenje večera pa so poskrbeli košarkarji Dallasa, ki so na gostovanju ugnali Denver Nuggetse s 131:121.

Na gstovanju v Indianapolisu je blestel Donovan Mitchell, ki je s 43 točkami pomagal Cleveland Cavaliers izboljšati izkupiček v vzhodni konferenci na 13:9, potem ko so premagali Indiana Pacers s 135:119.

V Denverju je Anthony Davis dosegel 32 točk in 13 skokov ter pomagal nekdanji ekipi slovenskega asa Luke Dončića Dallas Mavericks k presenetljivi zmagi nad Nikolo Jokićem in Denver Nuggets s 131:121. Srbski zvezdnik je dosegel 29 točk, 20 skokov in 13 podaj, vendar Denver ni mogel nadgraditi dominantne prve četrtine, v kateri si je priigral 14 točk prednosti.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Dallas je namreč v drugi četrtini prevzel pobudo ter Denver potisnil v podrejen položaj z delnim izidom 42:27 in si pred polčasom zagotovil prednost ene točke. Drugi polčas se je razpletel v korist Dallasa, ko so člani teksaške zasedbe v zadnji četrtini nadigrali Denver z delnim izidom 29:17 in si zagotovili zmago. To je bila sicer komaj sedma zmaga Dallasa na 22 tekmah. Denver je na četrtem mestu razpredelnice zahoda z razmerjem 14:6.

Detroit Pistons ostajajo na vrhu vzhodne konference po tesni domači zmagi nad Atlanta Hawks z 99:98. Na tekmi, kjer sta se ekipi kar 27-krat zamenjali v vodstvu, je Detroit na koncu le iztržil zmago, tudi po zaslugi košev Cada Cunninghama, ki je v zadnji četrtini dosegel osem od svojih 18 točk.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Liga NBA, izidi:
Detroit Pistons - Atlanta Hawks 99:98

Indiana Pacers - Cleveland Cavaliers 119:135

Washington Wizards - Milwaukee Bucks 129:126

Brooklyn Nets - Charlotte Hornets 116:103

Miami Heat - LA Clippers 140:123

Orlando Magic - Chicago Bulls 125:120

Denver Nuggets - Dallas Mavericks 121:131

Utah Jazz - Houston Rockets 133:125

Los Angeles Lakers - Phoenix Suns 108:125
(Luka Dončić: 38 točk, 11 skokov, 5 asistenc v v 32 minutah za LA Lakers).

košarka liga nba
