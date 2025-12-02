Mitchell blestel ob zmagi Clevelanda v Indianapolisu, Dallas ugnal Denver

Na gstovanju v Indianapolisu je blestel Donovan Mitchell, ki je s 43 točkami pomagal Cleveland Cavaliers izboljšati izkupiček v vzhodni konferenci na 13:9, potem ko so premagali Indiana Pacers s 135:119.
V Denverju je Anthony Davis dosegel 32 točk in 13 skokov ter pomagal nekdanji ekipi slovenskega asa Luke Dončića Dallas Mavericks k presenetljivi zmagi nad Nikolo Jokićem in Denver Nuggets s 131:121. Srbski zvezdnik je dosegel 29 točk, 20 skokov in 13 podaj, vendar Denver ni mogel nadgraditi dominantne prve četrtine, v kateri si je priigral 14 točk prednosti.
Dallas je namreč v drugi četrtini prevzel pobudo ter Denver potisnil v podrejen položaj z delnim izidom 42:27 in si pred polčasom zagotovil prednost ene točke. Drugi polčas se je razpletel v korist Dallasa, ko so člani teksaške zasedbe v zadnji četrtini nadigrali Denver z delnim izidom 29:17 in si zagotovili zmago. To je bila sicer komaj sedma zmaga Dallasa na 22 tekmah. Denver je na četrtem mestu razpredelnice zahoda z razmerjem 14:6.
Detroit Pistons ostajajo na vrhu vzhodne konference po tesni domači zmagi nad Atlanta Hawks z 99:98. Na tekmi, kjer sta se ekipi kar 27-krat zamenjali v vodstvu, je Detroit na koncu le iztržil zmago, tudi po zaslugi košev Cada Cunninghama, ki je v zadnji četrtini dosegel osem od svojih 18 točk.
Liga NBA, izidi:
Detroit Pistons - Atlanta Hawks 99:98
Indiana Pacers - Cleveland Cavaliers 119:135
Washington Wizards - Milwaukee Bucks 129:126
Brooklyn Nets - Charlotte Hornets 116:103
Miami Heat - LA Clippers 140:123
Orlando Magic - Chicago Bulls 125:120
Denver Nuggets - Dallas Mavericks 121:131
Utah Jazz - Houston Rockets 133:125
Los Angeles Lakers - Phoenix Suns 108:125
(Luka Dončić: 38 točk, 11 skokov, 5 asistenc v v 32 minutah za LA Lakers).
