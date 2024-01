Mitchell blestel v Parizu, Milwaukee povozil Boston

Liga NBA večkrat igra tekme redne sezone zunaj Severne Amerike; po letih 2020 in 2023 je tekma že tretjič potekala v Parizu. Tokrat so igro spremljale športne in glasbene zvezde, kot so David Beckham , Ronaldo , Kylian Mbappe in Pharell Williams .

Milwaukee Bucks so na derbiju proti vodilni ekipi lige Boston Celtics zmagali s 135:102 in tako dosegli najvišjo zmago v sezoni. Drugouvrščena ekipa vzhodne konference se je z nizom 25:0 oddaljila od vodilne in po 17 minutah povedla s 56:25. Giannis Antetokounmpo (24 točk, 12 skokov) in Bobby Portis (28 točk, 12 skokov) pa sta za Milwaukee v tem delnem nizu dosegla 20 točk zaporedoma.

"Prisoten je bil tudi faktor strahu in spoštovanja, ki je zelo pomemben za to ekipo, da moramo iti na parket in odigrati po svojih najboljših močeh," je dejal Antetokounmpo, potem ko so Bucks slavili visoko zmago.