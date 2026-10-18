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Košarka

Mitrović po drugi zmagi v sezoni: Fantje so si to zaslužili

Ljubljana, 18. 10. 2026 10.50 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
R.S.
Zvezdan Mitrović

Košarkarji Cedevite Olimpije so v sedmem uradnem nastopu letošnje sezone zabeležili drugo zmago in prvo v gosteh. Zmaji so bili v Laktaših boljši od Igokeje in tako prekinili niz treh zaporednih porazov na gostovanju pri Igokeji. Po srečanju je bil z zmago svojih varovancev zadovoljen tudi trener Zvezdan Mitrović.

Po domačem porazu proti Hapoelu, tesnem porazu na Pecari in neuspehu v Rigi so se zmaji v Laktaših vrnili na zmagovalno pot. Z uspehom proti Igokei so svoj izkupiček v regionalnem tekmovanju izboljšali na dve zmagi in poraz, obenem pa prekinili niz treh zaporednih porazov na gostovanjih pri Igokei. Za ljubljansko zasedbo je bila to tudi prva zmaga v Laktaših pod vodstvom glavnega trenerja Zvezdana Mitrovića.

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"Kot trener Cedevite Olimpije sem prvič zmagal v Laktaših, in to v trenutku, ko nismo bili favoriti. Za nami je niz zahtevnih gostovanj, zato sem še toliko bolj vesel, da smo vseh 40 minut igrali z izjemno željo, borbenostjo in energijo. Vsak igralec je prispeval svoj delež. Kljub številnim težavam, tudi zaradi osebnih napak in težav pri pokrivanju visokih igralcev, sta naša želja in agresivnost na vseh delih igrišča odločili tekmo. Vesel sem predvsem zaradi fantov. Trudijo se, borijo in verjamejo v to, kar delamo, zato je takšna zmaga lepa nagrada za njihov trud," je po tekmi dejal trener Olimpije.

Zvezdan Mitrović
Zvezdan Mitrović
FOTO: Cedevita Olimpija

Mitrović zaradi poškodb ne more računati na celoten kader, ki mu je na voljo, zato je ta zmaga Črnogorcu pomenila še toliko več. 56-letnik si je v drugem polčasu poškodoval mečno mišico, kljub temu pa je tekmo svojih varovancev odvodil do konca. "Tudi sam sem plačal davek, a sem tekmo odvodil do konca. K sreči gre za lažjo poškodbo. Vedno pravim: bolje, da se poškoduje trener kot igralec," je še dodal Mitrović.

Pred zeleno-oranžnimi sta zdaj dva domača obračuna. V četrtem krogu evropskega pokala bodo v Stožicah gostili Le Mans Sarthe Basket, nato pa se bodo pred domačimi navijači v ligi ABA pomerili še z Budućnostjo.

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cedevita olimpija zvezdan mitrović trener

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