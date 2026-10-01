Mitrović kljub porazu zadovoljen s predstavo svojih varovancev

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Zmaji so obračun v Burgosu odprli z zadetim prostim metom kapetana slovenske reprezentance do 20 let Urbana Krofliča, nato pa so pobudo prevzeli domačini, ki so si v prvem polčasu priigrali največ 12 točk prednosti. Izbranci glavnega trenerja Zvezdana Mitrovića so v drugi četrtini našli boljši napadalni ritem in do glavnega odmora zaostanek zmanjšali na točko. Cedevita Olimpija je v nadaljevanju držala korak z gostitelji in nekajkrat tudi prevzela vodstvo. Ekipi sta bili vseskozi tesno skupaj, pred zadnjimi desetimi minutami pa je imel Burgos točko prednosti (60:59). Matthewu Hurtu se je v napadu pridružil Rihards Lomažs, zmaji pa so vse do zaključka ostali v igri za zmago.

V napeti končnici je tehtnico na stran domačinov nagnil DJ Steward, ki je približno pol minute pred koncem zadel pomembno trojko. Ljubljančanom je za uspeh zmanjkalo nekaj malega, evropsko sezono pa so tako odprli s porazom na gostovanju v Španiji.

V taboru Olimpije z optimizmom gledajo v prihodnost

"Za nami je prva tekma v tej sezoni Evropskega pokala, ki se ni zaključila tako, kot smo želeli. Zdaj moramo gledati naprej. Tekmo moramo analizirati, čeprav časa do naslednje tekme ni veliko. Še naprej moramo trenirati, se izboljševati iz dneva v dan in priti na zmagovalne tirnice," je po tekmi dejal Kroflič, ki je v 25 minutah srečanja v statistiko vpisal pet točk, od tega je dosegel tri s črte prostih metov, ob tem pa je iz igre zadel le en met iz enajstih preizkusov.

Olimpija se ni predala vse do konca tekme in na igrišču pokazala dober karakter in povezanost v ekipi. "Nismo se predali, igrali smo do konca, čeprav nam je na koncu zmanjkalo nekaj moči," je nadaljeval kapetan slovenske reprezentance do 20 let in dodal, da je sezona še dolga in verjame, da bodo s soigralci s tekme v tekmo boljši.

Trener Olimpije Zvezdan Mitrović. FOTO: Cedevita Olimpija

Na začetku priprav in v uvodu v sezono je imel trener Ljubljančanov Mitrović veliko težav s sestavo kadra, saj so moštvo pestile poškodbe in odsotnosti nekaterih košarkarjev. "Prvič v tej sezoni smo na parket stopili v tej postavi, saj smo imeli zaradi poškodb in odsotnosti v predsezoni kar precej težav s sestavo ekipe na treningih in tekmah. Na trenutke smo igrali dobro, na trenutke slabše, zagotovo pa precej bolje, kot sem pričakoval," je po tekmi dejal Črnogorec, ki je bil po srečanju bolj zadovoljen s tekmo kot z njenim končnim rezultatom.