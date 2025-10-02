Mitrović poln hvale na račun zmajev: Taktično smo bili zelo dobri

- FOTO: Aljoša Kravanja
"Naš cilj je bil ustaviti hitre napade, držati dobro obrambo in hkrati igrati pametno košarko. V zadnji četrtini smo malenkost popustili, a veseli smo prve zmage. Taktično se je ekipa odrezala zelo dobro in pohvaliti moram njihov izgled na terenu," je bil z razpletom več kot zadovoljen trener zmajev Zvezdan Mitrović. Poudaril je, da je zmaga še toliko bolj pomembna, ker je na parket v dresu zmajev stopilo kar osem novincev.
"Tekmo smo odigrali po naših željah. Plan je bil uspavati nasprotnika, ki je znan po hitri košarki. Igrali smo potrpežljivo, držali agresivno obrambo. Tekma mogoče ni bila najbolj gledljiva, a se veselimo zmage in gremo naprej," pa je dodal kapetan ljubljanskega moštva Jaka Blažič.
Odlično formo iz reprezentančnega dresa je na klubsko raven prenesel Aleksej Nikolić, ki je s 17 točkami diktiral ritem igre v napadu. "Čutim odgovornost, ki mi jo data ekipa in trener. Držali smo se dogovora iz garderobe, sicer storili tudi nekaj napak, a v ključnih momentih bili dovolj zbrani, da smo zabeležili prvo evropsko zmago," je povedal za klubsko spletno stran.
Dobrih 1700 navijačev v Stožicah je navdušil 207 centimetrov visoki center Thomas Kennedy, ki je desetim točkam dodal kar 11 skokov. Imel je tudi tri asistence za statistični indeks 19, s čimer je bil najboljši posameznik obračuna.
"Imamo več igralcev z dvomestnim številom točk, več se jih je temu tudi približalo. Pomembno je, da na tekmi proti hitremu nasprotniku držiš nadzor nad tempom igre vse od prve minute, kar nam je tudi uspelo. V zadnji četrtini smo malo popustili, a zmaga je zmaga, še toliko bolj pomembno pa je, da smo zmagali našo prvo ekipno tekmo v evropskem pokalu," je po zmagi pristavil 25-letni Američan, ki je zadnji dve sezoni igral za nemški Telekom Bonn.
Naslednjo sredo zmaje čaka gostovanje v Beogradu, kjer se bodo pomerili z izraelskim Hapoel Jeruzalemom, ki sodi v ožji krog favoritov za zmago v Eurocupu. Še pred tem, v nedeljo, bodo zmaji začeli tudi sezono v regionalnem tekmovanju, kjer jih v Stožicah čaka spopad z beograjsko Mego.
