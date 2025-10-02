Mitrović poln hvale na račun zmajev: Taktično smo bili zelo dobri

Košarkarji Cedevite Olimpije so še drugič zapored v novo sezono Eurocupa vstopili z zmago. V Stožicah so s 76:69 premagali špansko BAXI Manreso, pri čemer gostje niti enkrat na tekmi niso vodili. S 17 točkami se je izkazal Aleksej Nikolić, novinec pod košem Thomas Kennedy pa je zabeležil dvojni dvojček (10 točk in 11 skokov).

"Naš cilj je bil ustaviti hitre napade, držati dobro obrambo in hkrati igrati pametno košarko. V zadnji četrtini smo malenkost popustili, a veseli smo prve zmage. Taktično se je ekipa odrezala zelo dobro in pohvaliti moram njihov izgled na terenu," je bil z razpletom več kot zadovoljen trener zmajev Zvezdan Mitrović. Poudaril je, da je zmaga še toliko bolj pomembna, ker je na parket v dresu zmajev stopilo kar osem novincev. "Tekmo smo odigrali po naših željah. Plan je bil uspavati nasprotnika, ki je znan po hitri košarki. Igrali smo potrpežljivo, držali agresivno obrambo. Tekma mogoče ni bila najbolj gledljiva, a se veselimo zmage in gremo naprej," pa je dodal kapetan ljubljanskega moštva Jaka Blažič.

Odlično formo iz reprezentančnega dresa je na klubsko raven prenesel Aleksej Nikolić, ki je s 17 točkami diktiral ritem igre v napadu. "Čutim odgovornost, ki mi jo data ekipa in trener. Držali smo se dogovora iz garderobe, sicer storili tudi nekaj napak, a v ključnih momentih bili dovolj zbrani, da smo zabeležili prvo evropsko zmago," je povedal za klubsko spletno stran. Dobrih 1700 navijačev v Stožicah je navdušil 207 centimetrov visoki center Thomas Kennedy, ki je desetim točkam dodal kar 11 skokov. Imel je tudi tri asistence za statistični indeks 19, s čimer je bil najboljši posameznik obračuna.

Thomas Kennedy je odlično odprl novo poglavje v svoji karieri. FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand