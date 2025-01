Mitrović: Ponosen sem na značaj in požrtvovalnost igralcev

Moštvo Dubaja niti približno ni bilo na isti ravni kot pred dobrim tednom dni, ko je sredi Beograda povsem nadigralo evroligaško Crveno zvezdo. Varovancem trenerja Jurice Golemca je tokrat nasproti stala zelo motivirana in dokazovanja željna zasedba, ki v zadnjem mesecu in pol ruši vse pred seboj. Z 10. zmago ob sedmih porazih v regionalnem tekmovanju so se Ljubljančani dvignili tudi na ligaški razpredelnici in trenutno zasedajo šesto mesto.

"Ne najdem besed, s katerimi bi lahko opisal predstavo igralcev, njihovo požrtvovanje, trud, ekipni odnos. Po težkih gostovanjih in potovanjih v preteklih dneh so pokazali neverjeten karakter in borbo. Na koncu smo imeli devet točk prednosti, a Dubaj je kvalitetna ekipa, ki je to prednost znala ujeti. Končnica tekme je bila napeta, a na koncu mislim, da smo zasluženo zmagali. Kljub napakam, zgrešenim metom, kar nam je zmanjkalo v Beogradu proti Partizanu, smo pokazali tukaj. Ponosen sem na fante, na ekipno igro in odnos do igre. V sredo nas čaka še zadnje gostovanje na tej poti," trener Cedevite Olimpije Zvezdan Mitrović ni skrival zadovoljstva po še eni odmevni zmagi svojega moštva v zadnjem obdobju.

Eden tistih, ki je ostal malce dolžan po nekaj bledih predstavah, tokrat pa je odigral odlično tekmo, je bil kapetan zmajev Jaka Blažič. Petintridesetletni Blejec se je ustavil pri 14 točkah, trojko, ki je bržkone odločila tekmo v korist Cedevite Olimpije, pa je dosegel dobri dve minuti pred koncem dvoboja."Dobra tekma tudi za gledalce, a na koncu sem predvsem vesel, da nam je uspelo zadržati vodstvo, ki smo ga gradili cel drugi polčas. Zabeležili smo pomembno zmago in nadaljujemo serijo uspehov v gosteh. To je tretja zaporedna tekma v gosteh, tretja zmaga in tretja dobra predstava z naše strani. Nadaljujemo v tem slogu in vesel sem za ekipo," pa je pristavil slovenski reprezentant.