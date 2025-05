Drama v Dubaju: Cedevita Olimpija lovi polfinale lige ABA

"Pred nami je odločilna tretja tekma četrtfinala z Dubajem in kot sem povedal že po zaključku druge tekme, si ta serija to tretjo tekmo zagotovo zasluži, ker sta bili prvi dve tekmi izredno izenačeni in zanimivi. Če imamo v mislih tudi redni del sezone, se bomo z Dubajem pomerili petič v tej sezoni, izid v zmagah je poravnan na 2:2. Ekipi se med seboj zelo dobro poznata, zato ne more priti do nekih konkretnih presenečenj. Na tretji tekmi bodo zato presodni fokus, mirnost, pripravljenost igralcev na tekmo, obenem pa tudi to, da fantje ne pregorijo v želji po napredovanju v naslednji krog končnice. V tekmo moramo vstopiti osredotočeno, mirno, motivirano in z jasno začrtanimi nalogami. Dan počitka med drugo in tretjo tekmo je izredno pomemben, saj potovanje v Dubaj skupaj s potjo z avtobusom in čakanjem na letališču traja skoraj 10 ur, če ne več. Pripravljeni moramo biti prikazati dobro predstavo, naš cilj pa je zmaga in s tem uvrstitev v polfinale," je bil še pred odhodom iz Ljubljane izčrpen glavni trener članske ekipe Cedevite Olimpije, Zvezdan Mitrović.