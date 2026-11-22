Čeprav so se gostje iz slovaške prestolnice vse do zadnje četrtine dobro upirali favoriziranim Ljubljančanom, so slednji v ključnih trenutkih dodatno strnili svoje vrste in povsem zasluženo prišli do pete regionalne zmage v sezoni (77:61).
Če k temu dodamo zmago pred tem v evropskem pokalu proti Burgosu, lahko mirne vesti zapišemo, da je črnogorski strokovnjak na klopi Cedevite Olimpije Zvezdan Mitrović v relativno kratkem času vnovič mojstrsko uspel povezati niti igre z začetka sezone povsem razglašene zasedbe.
"Ta tekma je bila za nas zelo pomembna. Najprej bi rad izrazil spoštovanje trenerju Dejanu Jakari, ki zelo dobro opravlja svoje delo, in ekipi Slovana, ki igra dobro košarko. V dosedanjem delu sezone je na gostovanjih večkrat dokazala svojo kakovost. Proti vsem tekmecem je igrala zelo dobro," je po novi zmagi v ligi ABA najprej pohvalil svojega kolega na drugi strani, slovenskega strokovnjaka Dejana Jakaro, strateg Cedevite Olimpije.
"V tekmo smo vstopili z jasno željo, da zaigramo čvrsto v obrambi in zaustavimo ekipo, ki veliko poskuša z meti izza črte 6,75 metra. Slovan ima pod košem dva izjemno visoka in močna igralca, obenem pa tudi kakovostne posameznike, ki so nevarni pri metu z razdalje, poznala pa se jim je tudi odsotnost nekaterih igralcev. To smo izkoristili s pritiskom po celotnem igrišču, jim otežili organizacijo igre in si tako ustvarili dobro izhodišče za zmago. V naši igri je bilo nekaj napak, a na koncu smo zasluženo slavili. Zelo smo zadovoljni, da smo prvi del sezone končali na tak način," je dodal Zvezdan Mitrović.
Vse do 6. decembra, ko bodo Ljubljančani odigrali naslednjo tekmo v ligi ABA doma proti evroligaški Crveni zvezdi, sledi malce daljši premor, ki ga bodo košarkarji, ki niso vključeni v reprezentančni pogon, skušali karseda najbolje izkoristiti za čim boljo pripravo na nadaljevanje klubske sezone.
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