"Ta tekma je bila za nas zelo pomembna. Najprej bi rad izrazil spoštovanje trenerju Dejanu Jakari, ki zelo dobro opravlja svoje delo, in ekipi Slovana, ki igra dobro košarko. V dosedanjem delu sezone je na gostovanjih večkrat dokazala svojo kakovost. Proti vsem tekmecem je igrala zelo dobro," je po novi zmagi v ligi ABA najprej pohvalil svojega kolega na drugi strani, slovenskega strokovnjaka Dejana Jakaro, strateg Cedevite Olimpije.

"V tekmo smo vstopili z jasno željo, da zaigramo čvrsto v obrambi in zaustavimo ekipo, ki veliko poskuša z meti izza črte 6,75 metra. Slovan ima pod košem dva izjemno visoka in močna igralca, obenem pa tudi kakovostne posameznike, ki so nevarni pri metu z razdalje, poznala pa se jim je tudi odsotnost nekaterih igralcev. To smo izkoristili s pritiskom po celotnem igrišču, jim otežili organizacijo igre in si tako ustvarili dobro izhodišče za zmago. V naši igri je bilo nekaj napak, a na koncu smo zasluženo slavili. Zelo smo zadovoljni, da smo prvi del sezone končali na tak način," je dodal Zvezdan Mitrović.