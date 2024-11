Mitrović: Tekma z Borcem bo zelo dober preizkus

Pred manj kot dvema dnevoma je Cedevita Olimpija v Stožicah predvsem po zaslugi čvrste obrambe s 95:68 premagala Hamburg in tako na mestih, ki vodijo v končnico tekmovanja, zaključila prvo polovico rednega dela sezone Eurocupa. Sedaj pa se morajo Ljubljančani osredotočiti na ligo Aba, v kateri se letos s tremi zmagami in šestimi porazi niso proslavili. Po zmagi nad beograjsko Mego bodo varovanci Zvezdana Mitrovića lovili drugo zaporedno zmago, a čaka jih tradicionalno neugodno gostovanje v Čačku.

"Na tekmi z Borcem želimo znova prikazati energično in agresivno igro. Po tekmi s Hamburgom moramo izkoristiti kratek čas, ki ga imamo na voljo, za regeneracijo, nato pa na parket v Čačku stopili z enako mentaliteto, kot v četrtek v Stožicah," je pred tekmo v Čačku dodal DeVante Jones , ki je bil v četrtek s 16 točkami, petimi skoki, petimi asistencami in štirimi pridobljenimi žogami statistično najbolj učinkovit Zmaj na stoženskem parketu.

Borac je v dosedanjem delu sezone premagal Krko, Mornar in Igokeo, izgubil pa je proti Partizanu, FMP-ju, Dubaju, Splitu, Budućnosti in Crveni zvezdi. Prav z Zvezdo se je kolektiv iz Čačka pomeril nazadnje pred tekmovalnim premorom, v Beogradu pa je semafor v Areni kazal 105:85 za aktualne prvake regionalne lige. V vrstah ekipe Borca je v tej sezoni najbolj učinkovit igralec izkušeni Đorđe Gagić, ki v povprečju dosega 11,0 točk, 5,4 skokov in 2,3 asistence na tekmo, najboljši strelec pa je nekdanjih igralec Žalgirisa in Lietkabelisa, Paulius Valinskas, ki v povprečju dosega 12,6 točke na tekmo.