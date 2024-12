Mitrović po porazu proti Partizanu: Težko je, ko izgubiš na tak način

OGLAS

Cedevita Olimpija je bila večino srečanja v beograjski Areni boljša od Partizana, a se ji je zmaga vseeno izmuznila iz rok. Zmaji so po prvi četrtini vodili za sedem točk (21:14), ob polčasu za pet (39:34), po treh četrtinah pa kar za enajst (63:52). V zadnji četrtini, v kateri so Ljubljančani povedli že za štirinajst točk, pa so se domači vrnili v igro in dve minuti in pol do konca prvič izenačili tekmo pri rezultatu 69:69. 20 sekund do konca je Partizan znova poravnal in sicer na 76:76, le osem sekund do konca tekme pa je Duane Washington mlajši zadel za zmago domačega moštva z 78:76.

"Težko je, ko izgubiš na tak način. Sedemintrideset minut, praktično celo tekmo smo bili v vodstvu in do zadnje minute kontrolirali igro, a na koncu odloči kakovost in odločitve, ki jih sprejmeš. Ekipo Partizana dobro poznamo. Vemo kdo in kaj so, vemo pa tudi, da so kar nekaj tekem v Evroligi izgubili na takšen način. Evroliga jim daje dodatno samozavest in kakovost. Ne želim oporekati kakovosti obeh ekip, a mi je resnično žal, še posebej zaradi igralcev, ki so dali vse od sebe in igrali resnično dobro. Dali so vse od sebe, spoštovali dogovorjene akcije, umirjali igro. Žal mi je poraza. Zmago smo imeli v rokah, a gremo naprej," je po prvem porazu po petih zmagah v ligi Aba povedal Olimpijin trener Zvezdan Mitrović.

"Po takšni tekmi je iskreno povedano težko reči karkoli. Ne vem, kaj bolj boli. Tekmo smo imeli v rokah, nato pa v zadnji četrtini malo zastali. Nasprotnik se je vračal, imel nalet. To je šport, to je košarka. Enkrat zmagaš, drugič izgubiš. Nimamo si kaj dosti za očitati. Borili smo se do konca, grizli v obrambi in če bomo tako nadaljevali, se nimamo ničesar za bati," pa je bil po tekmi pozitiven slovenski reprezentant v dresu Olimpije Aleksej Nikolić, ki je bil s 14 točkami drugi najboljši strelec slovenske ekipe.

"Ritem, v katerem je ekipa in to število tekem, pusti posledice. Moj prijatelj, trener Cedevite Olimpije Zvezdan Mitrović, je rekel, da bo poskušal izkoristiti vse naše slabosti. Tekmo smo odigrali verjetno najmanj motivirani do sedaj. Od igralcev sem prosil, naj se prebudijo in igrajo z večjo željo. Zbudili smo se, ko je bilo najtežje, pri 14 točkah zaostanka, in odlično odigrali končnico . Poleg tega smo imeli veliko sreče. Cedevita Olimpija je odigrala zelo dobro tekmo in ji za to čestitam. Maksimalno so izkoristili vse lastnosti, ki jih imajo, jaz pa sem med tekmo iskal idealno peterko, ki bi igrala pametneje in bolj borbeno. Z nekaj dobrimi obrambami smo uspeli dobiti lahke koše v protinapadih in na koncu prišli do zmage. Še enkrat bi rad čestital Cedeviti Olimpiji za dobro igro, seveda pa čestitke tudi mojim igralcem za to končnice," pa je misli po tekmi strnil trener Partizana Željko Obradović.

Zmaji bodo silvestrski dan, večer in noč preživeli na poti v Litvo, kjer jih v četrtek čaka obračun Evropskega pokala z Lietkabelisom. Tam bodo skušali popraviti vtis in zabeležiti pomembno zmago v lovu na mesta v končnici tekmovanja. Na domači parket se bodo vrnili v nedeljo ob, ko bodo v Stožicah gostili novomeško Krko.