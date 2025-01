Mitrović: Z odlično obrambo smo jim odvzeli voljo do igre

Košarkarji Cedevite Olimpije so na najboljši možen način odprli zahteven in skoraj 14 dni trajajoč niz gostovanj. V 15. krogu evropskega pokala so zmaji s 74:70 v Bolgariji ugnali neugodni Hapoel Jeruzalem in se tako še za korak približali želeni končnici. Trener Ljubljančanov Zvezdan Mitrović je bil po deveti evropski zmagi vidno zadovoljen, predvsem z odlično igro v obrambi.