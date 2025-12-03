Mitrović: Za pripravo na poljski Slask smo imeli na voljo natanko en dan

Tega se še kako dobro zavedajo v ljubljanskem taboru, zato strateg zmajev Zvezdan Mitrović poudarja, da bo za novo, že sedmo evropsko zmago v sezoni potrebna maksimalna zbranost vseh košarkarjev v zeleno-oranžnih dresih.

"V sredo smo se po tekmovalnem premoru prvič zbrali v praktično celotni zasedbi. Za pripravo na četrtkovo tekmo imamo tako en dan. To ni isti Slask, kot smo ga spremljali na začetku sezone, saj naši tekmeci kažejo zobe, dokazali pa so, da lahko premagajo vsakogar," dan pred obračunom v Stožicah pravi trener Cedevite Olimpije.