Mitrović: Za pripravo na poljski Slask smo imeli na voljo natanko en dan

Tega se še kako dobro zavedajo v ljubljanskem taboru, zato strateg zmajev Zvezdan Mitrović poudarja, da bo za novo, že sedmo evropsko zmago v sezoni potrebna maksimalna zbranost vseh košarkarjev v zeleno-oranžnih dresih.
"V sredo smo se po tekmovalnem premoru prvič zbrali v praktično celotni zasedbi. Za pripravo na četrtkovo tekmo imamo tako en dan. To ni isti Slask, kot smo ga spremljali na začetku sezone, saj naši tekmeci kažejo zobe, dokazali pa so, da lahko premagajo vsakogar," dan pred obračunom v Stožicah pravi trener Cedevite Olimpije.
Da Slask ni niti malo naivna ekipa, priča njena zmaga proti enemu od glavnih favoritov tekmovanja, turškemu Bahčešehirju.
"Med drugim so pred premorom premagali tudi Bahčešehir. Gre za napadalno izredno kakovostno ekipo na vseh igralnih položajih. Videli bomo, kaj nam je ta premor prinesel, zagotovo pa vemo, da ta pavza' ni bila dobra, saj smo imeli številne igralce po reprezentancah, naši mladi igralci pa so bili del ekipe na Ligi ABA U19, zato je bilo naše delo oteženo. Tekma je za nas izredno pomembna, zagotovo pa nismo stoodstotno pripravljeni nanjo. Videli bomo, v kakšnem stanju bodo igralci v četrtek stopili na igrišče," je zelo previden 55-letni črnogorski strokovnjak.
