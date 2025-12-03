Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGP KošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Košarka

Mitrović: Za pripravo na poljski Slask smo imeli na voljo natanko en dan

Ljubljana, 03. 12. 2025 19.32 | Posodobljeno pred 5 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
A.V.
Komentarji
0

Po reprezentančnem premoru se klubska tekmovanja vračajo v ustaljene tirnice. Pred košarkarji Cedevite Olimpije je nova evropska preizkušnja. V Stožicah bo v okviru 9. kroga evropskega pokala gostoval poljski Slask iz Vroclava, ki je v zadnjem obdobju občutno dvignil raven forme.

Tega se še kako dobro zavedajo v ljubljanskem taboru, zato strateg zmajev Zvezdan Mitrović poudarja, da bo za novo, že sedmo evropsko zmago v sezoni potrebna maksimalna zbranost vseh košarkarjev v zeleno-oranžnih dresih.

"V sredo smo se po tekmovalnem premoru prvič zbrali v praktično celotni zasedbi. Za pripravo na četrtkovo tekmo imamo tako en dan. To ni isti Slask, kot smo ga spremljali na začetku sezone, saj naši tekmeci kažejo zobe, dokazali pa so, da lahko premagajo vsakogar," dan pred obračunom v Stožicah pravi trener Cedevite Olimpije.

Trener Cedevite Olimpije Zvezdan Mitrović spoštuje poljskega predstavnika Slask iz Vroclava.
Trener Cedevite Olimpije Zvezdan Mitrović spoštuje poljskega predstavnika Slask iz Vroclava. FOTO: Damjan Žibert

Da Slask ni niti malo naivna ekipa, priča njena zmaga proti enemu od glavnih favoritov tekmovanja, turškemu Bahčešehirju.

"Med drugim so pred premorom premagali tudi Bahčešehir. Gre za napadalno izredno kakovostno ekipo na vseh igralnih položajih. Videli bomo, kaj nam je ta premor prinesel, zagotovo pa vemo, da ta pavza' ni bila dobra, saj smo imeli številne igralce po reprezentancah, naši mladi igralci pa so bili del ekipe na Ligi ABA U19, zato je bilo naše delo oteženo. Tekma je za nas izredno pomembna, zagotovo pa nismo stoodstotno pripravljeni nanjo. Videli bomo, v kakšnem stanju bodo igralci v četrtek stopili na igrišče," je zelo previden 55-letni črnogorski strokovnjak.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
košarka evropski pokal cedevita olimpija slask vroclav zvezdan mitrović
Naslednji članek

Umrl je nekdanji član Lakersov in prvak lige NBA z Detroitom

  • Bauhaus katalog
  • Makita set orodij
  • Cubes hladnilnik
  • figura božiček
  • Božično drevo
  • Led figurica
  • Božična razsvetljava
  • Akustični panel
  • Konvektorski grelnik
  • Kopalniško pohištvo
  • Svetlobna veriga
  • Zložljivi podest
  • Božične krogle
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1385