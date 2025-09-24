'Nismo še v pravi formi, a mlajši fantje so dobro izkoristili priložnost'

Cedevita Olimpija je v novo tekmovalno klubsko košarkarsko sezono vstopila zmagovito – na prvi uradni tekmi, Superpokalu 2025 na Polzeli, so Ljubljančani z rezultatom 78:76 premagali novomeško Krko. Zmaji se veselijo šestega zaporednega, skupno pa že štirinajstega naslova zmagovalca Superpokala v samostojni Sloveniji.

To je že 14. zaporedna lovorika za ljubljanski klub v tekmovanjih pod okriljem Košarkarske zveze Slovenije. V finalih slovenskih tekmovanj so zmaji neporaženi že od leta 2020. Ob tem velja omeniti, da je zaključek tekme na Polzeli odigrala močno pomlajena zasedba – že pri koncu tretje četrtine sta v igro vstopila mlada Martin Tonejc in Mark Hukić, v prvem polčasu je z zabijanjem prisotne v dvorani navdušil Maks Ciperle. Hukić in Ciperle sta na parketu preživela celotno zadnjo četrtino in s tem pridobila pomembne izkušnje v svojem razvoju.

Umoja Gibson je bil MVP. FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Najbolj učinkovitemu v ljubljanski zasedbi, Umoji Gibsonu, je pripadel naziv najkoristnejšega košarkarja Superpokala Slovenije. Gibson je srečanje zaključil z 21 točkami, petimi podajami, enim skokom in indeksom koristnosti 21. Maks Ciperle je dosegel 12 točk, David Škara pa 10.

"Čeprav je to Superpokal, ga vseeno tretiramo kot eno izmed pripravljalnih tekem. Nismo še v pravi formi, manjka nam prava igra, a mlajši fantje so dobro izkoristili priložnost. Ne bom izpostavljal posameznikov, a vsi vemo, da se je naslovu MVP tekme približal naš igralec letnika 2008. Kot, da bi odkrili novega igralca našega kluba. Upam, da bo nadaljeval v tem ritmu, trdo delal in gradil svojo zgodbo uspeha v slovenski košarki," je po prvi lovoriki v sezoni dejal strateg zmajev Zvezdan Mitrović.

Zaključek tekme na Polzeli je odigrala močno pomlajena zasedba – že pri koncu tretje četrtine sta v igro vstopila mlada Martin Tonejc in Mark Hukić, v prvem polčasu je z zabijanjem prisotne v dvorani navdušil Maks Ciperle. FOTO: Luka Kotnik icon-expand

"Z zmago sem zadovoljen, a kot ekipa vemo, da nas čaka še kar nekaj dela. A vsaka zmaga je zmaga. Upam, da smo s prvo zmago ujeli ritem, s katerim bomo v sredo vstopili tudi v EuroCup sezono," je dodal Umoja Gibson, najkoristnejši igralec Superpokala 2025 in igralec KK Cedevita Olimpija.

