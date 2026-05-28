Dva podaljška na otvoritvi finala: 'Želimo si še več takšnih tekem'

Ljubljančani so naredili prvi korak k peti zaporedni trojni kroni v domačih tekmovanjih in 23. naslovu državnih prvakov oziroma šestemu v nizu. Osvojili so zadnjih petnajst naslovov pod okriljem Košarkarske zveze Slovenije; zadnjo lovoriko, ki so jo izpustili iz rok, je bil pokal leta 2021. Tega so dvignili košarkarji Krke, ki od tedaj niso več stopili na najvišjo stopničko v nobenem tekmovanju. Novomeščani imajo sicer sedem naslovov državnega prvaka, zadnjega z letnico 2013/14.

Zvezdan Mitrović FOTO: Damjan Žibert

"Zelo zanimiva tekma in zelo zahtevna za igranje. Kot vidite, smo povsem premočeni – danes je bilo tukaj res zelo vroče in soparno, zato pogoji niso bili lahki. Ko se tekma odloča po podaljšku, je jasno, da gre za povsem izenačen obračun. Bili smo blizu zmage, morda nam je na koncu zmanjkalo tudi malo sreče. Nasprotnik je zadel pomemben koš v zadnjih sekundah rednega dela, nato pa še v podaljšku. Na koncu je odločila ena sama žoga oziroma ena sama akcija. Pričakujemo nadaljevanje zelo izenačene in razburljive serije," je bil v izjavi za klubsko spletno stran izčrpen trener zmajev Zvezdan Mitrović.

Krka in Cedevita Olimpija sta se doslej v finalih DP srečala enajstkrat, prvič sta o naslovu odločala 2001, šestkrat je slavila Krka, petkrat pa Cedevita Olimpija. Lani so Ljubljančani zmagali s 3:1. Tretja tekma finala bo 1. junija v dvorani Leona Štuklja, morebitni četrta in peta pa sta na sporedu 3. in 5. junija.

David Škara FOTO: Damjan Žibert

"Spremljali smo izjemno tekmo dveh kakovostnih ekip, na koncu pa je odločala ena sama žoga. V zadnji sekundi mi je uspelo zadeti met za zmago, čeprav je imela Krka že nekaj trenutkov prej priložnost, da tekmo odloči v svojo korist. Pokazali smo veliko karakterja, ob tem pa smo imeli tudi nekaj športne sreče, da smo uspeli zadeti v zaključku srečanja. Ta zmaga na gostovanju je za nas zelo pomembna, saj smo z njo odvzeli prednost domačega igrišča. Zdaj moramo ostati zbrani, analizirati napake in se maksimalno pripraviti na sobotno tekmo," napoveduje junak tekme in avtor zadnjega koša na srečanju David Škara. Druga tekma bo v soboto ob 20.00 v Stožicah.

"Zmaga v tej dvorani mi osebno pomeni veliko. Škara je eden tistih igralcev, ki jim brez pomisleka zaupaš zadnji met, in tudi tokrat je v odločilnem trenutku ostal miren, zadel ter tekmo prevesil na našo stran. Pred povratno tekmo v Stožicah bomo morali prikazati boljšo energijo in predvsem izboljšati odstotek meta, saj na tej tekmi pri tem nismo bili dovolj uspešni. Verjamem, da lahko ob podpori naših navijačev pridemo še do druge zmage," je za uradno klubsko spletno stran povedal nekdanji košarkar Krke Miha Cerkvenik.

Dejan Jakara FOTO: Luka Kotnik

"Čestitam mojim fantom za fantastično borbo. Tekma je bila že nekako izgubljena. Zadnji dve minuti smo ujeli zaostanek šestih točk, ubranili smo tri napade za podaljšek in fantom nima kaj za zamerit. Nekdo je moral zmagati, tokrat je bila sreča na strani Olimpije. Želim si, da bi se take tekme nadaljevale. Dali bomo vse od sebe, pa bomo videli, kam nas bo to pripeljalo," pa je po dramatični tekmi dejal strateg Novomeščanov Dejan Jakara.

