Košarka

Dva podaljška na otvoritvi finala: 'Želimo si še več takšnih tekem'

Ljubljana, 28. 05. 2026 10.21 pred 3 urami 3 min branja 1

M.J.
Cedevita Olimpija - Crvena zvezda

V Dvorani Leona Štuklja so gledalci spremljali izjemno napeto in izenačeno prvo finalno srečanje košarkarskega DP, ki se je odločalo šele po dveh podaljških. Obe ekipi sta imeli v zaključku priložnost, da zgrabita dragoceno zmago, odločitev pa je padla povsem v zadnjih trenutkih obračuna. Ko je že kazalo, da bo zmaga ostala v Novem mestu, je odgovornost prevzel David Škara, hladnokrvno zadel met s polrazdalje ob zvoku sirene in Cedeviti Olimpiji priboril dramatično zmago z 90:89. Moštvi igrata serijo na tri dobljene tekme.

Ljubljančani so naredili prvi korak k peti zaporedni trojni kroni v domačih tekmovanjih in 23. naslovu državnih prvakov oziroma šestemu v nizu. Osvojili so zadnjih petnajst naslovov pod okriljem Košarkarske zveze Slovenije; zadnjo lovoriko, ki so jo izpustili iz rok, je bil pokal leta 2021. Tega so dvignili košarkarji Krke, ki od tedaj niso več stopili na najvišjo stopničko v nobenem tekmovanju. Novomeščani imajo sicer sedem naslovov državnega prvaka, zadnjega z letnico 2013/14. 

FOTO: Damjan Žibert

"Zelo zanimiva tekma in zelo zahtevna za igranje. Kot vidite, smo povsem premočeni – danes je bilo tukaj res zelo vroče in soparno, zato pogoji niso bili lahki. Ko se tekma odloča po podaljšku, je jasno, da gre za povsem izenačen obračun. Bili smo blizu zmage, morda nam je na koncu zmanjkalo tudi malo sreče. Nasprotnik je zadel pomemben koš v zadnjih sekundah rednega dela, nato pa še v podaljšku. Na koncu je odločila ena sama žoga oziroma ena sama akcija. Pričakujemo nadaljevanje zelo izenačene in razburljive serije," je bil v izjavi za klubsko spletno stran izčrpen trener zmajev Zvezdan Mitrović.

Krka in Cedevita Olimpija sta se doslej v finalih DP srečala enajstkrat, prvič sta o naslovu odločala 2001, šestkrat je slavila Krka, petkrat pa Cedevita Olimpija. Lani so Ljubljančani zmagali s 3:1. Tretja tekma finala bo 1. junija v dvorani Leona Štuklja, morebitni četrta in peta pa sta na sporedu 3. in 5. junija. 

FOTO: Damjan Žibert

"Spremljali smo izjemno tekmo dveh kakovostnih ekip, na koncu pa je odločala ena sama žoga. V zadnji sekundi mi je uspelo zadeti met za zmago, čeprav je imela Krka že nekaj trenutkov prej priložnost, da tekmo odloči v svojo korist. Pokazali smo veliko karakterja, ob tem pa smo imeli tudi nekaj športne sreče, da smo uspeli zadeti v zaključku srečanja. Ta zmaga na gostovanju je za nas zelo pomembna, saj smo z njo odvzeli prednost domačega igrišča. Zdaj moramo ostati zbrani, analizirati napake in se maksimalno pripraviti na sobotno tekmo," napoveduje junak tekme in avtor zadnjega koša na srečanju David Škara. Druga tekma bo v soboto ob 20.00 v Stožicah. 

Preberi še 'Kot selektor zmeraj ciljam visoko ne glede na kader, ki mi je na voljo'

"Zmaga v tej dvorani mi osebno pomeni veliko. Škara je eden tistih igralcev, ki jim brez pomisleka zaupaš zadnji met, in tudi tokrat je v odločilnem trenutku ostal miren, zadel ter tekmo prevesil na našo stran. Pred povratno tekmo v Stožicah bomo morali prikazati boljšo energijo in predvsem izboljšati odstotek meta, saj na tej tekmi pri tem nismo bili dovolj uspešni. Verjamem, da lahko ob podpori naših navijačev pridemo še do druge zmage," je za uradno klubsko spletno stran povedal nekdanji košarkar Krke Miha Cerkvenik

FOTO: Luka Kotnik

"Čestitam mojim fantom za fantastično borbo. Tekma je bila že nekako izgubljena. Zadnji dve minuti smo ujeli zaostanek šestih točk, ubranili smo tri napade za podaljšek in fantom nima kaj za zamerit. Nekdo je moral zmagati, tokrat je bila sreča na strani Olimpije. Želim si, da bi se take tekme nadaljevale. Dali bomo vse od sebe, pa bomo videli, kam nas bo to pripeljalo," pa je po dramatični tekmi dejal strateg Novomeščanov Dejan Jakara.

Razlagalnik

V kontekstu ekipnih športov, kot je košarka, 'trojna krona' pomeni osvojitev treh najpomembnejših tekmovanj v eni sezoni. V slovenskem klubskem prostoru to običajno vključuje zmago v državnem prvenstvu, pokalnem tekmovanju in superpokalu. Osvojitev vseh treh lovorik v enem letu velja za izjemen dosežek, ki potrjuje prevlado kluba v domačem merilu.

Prednost domačega igrišča je ugodnost, ki jo ima ekipa z boljšim izkupičkom v rednem delu sezone ali višjim položajem na lestvici. V serijah na več dobljenih tekem to pomeni, da ekipa igra več tekem v svoji dvorani, kjer ima podporo domačih navijačev, pozna teren in se izogne potovalnim naporom. V odločilnih trenutkih serije, kot je peta tekma, se ta prednost pogosto izkaže za ključno, saj lahko domače vzdušje močno vpliva na motivacijo igralcev in sodniške odločitve.

Amor Fati
28. 05. 2026 11.00
Edino kar lahko trenutna Krka skozi celotno sezono naredi je to, da se uvrsti v finale državnega prvenstva. To je vse kar ti fantje imajo in to je vse kar ti fantje lahko dosežejo. Edino naslov državnega prvaka jim je skozi celotno sezono na dosegu roke. Vse ostalo lahko zaradi slabega kadrovanja kar pozabijo. Časi Džikiča so že zdavnaj mimo. Meni se ti fantje smilijo, ker jim druzga kot to, da se poskušajo znesti nad Cedevito Olimpijo v finalu ne preostane. Kot košarkar hočeš vedno nekaj osvojiti, ti fantje pa s tem kadrovanjem in s tem kadrom ne morejo proti ekipi, ki ima veliko večji proračun.
bibaleze
