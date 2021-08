Peta zaporedna zmaga mladih košarkaric na Portugalskem

Mlade slovenske košarkarice so proti Poljakinjam znova prikazale odlično igro in zasluženo zmagale s 67:47. Dobile so prav vse četrtine igre in dvomov o zmagovalkah pravzaprav ni bilo. S petimi zmagami in brez poraza so Slovenke postale zmagovalke skupine C in navdušile širšo košarkarsko javnost. Slovenska reprezentanca deklet do 16 let je s tem dosegla enega večjih uspehov slovenske ženske košarke in se uvrstila na svetovno prvenstvo do 17 let, ki bo naslednje leto na Madžarskem.