Mlade košarkarice po poti starejših kolegov: Makedonke so potolkle z 88:22

Tiana Meglič Šteharnik je zbrala 14 točk in 10 skokov.

Slovenska ženska reprezentanca do 18 let od 27. julija do 1. avgusta 2021 nastopa na drugem nivoju FIBA evropskega prvenstva v obliki Challengerja v bolgarskem glavnem mestu Sofiji.

Slovenke so svojo drugo tekmo začele podobno kot v torek proti Albaniji – poletno in zanesljivo. V prvi četrtini Severni Makedoniji niso dovolile niti ene točke (34:0)! S tem pa je bila tekma bolj ali manj že odločena. Preostanek tekme je bil v znamenju Slovenk, ki so obrambni uspeh iz prve četrtine ponovile tudi v zadnji ter tekmo dobile s končnim rezultatom 88:22.

Za našo reprezentanco, za katero so tudi tokrat nastopile prav vse igralke, je bila najboljša strelka Blaža Čeh, ki je dosegla 15 točk, statistično pa je bila z indeksom 28 najboljša Tiana Meglič Šteharnik, ki je 14 točkam dodala 10 skokov.