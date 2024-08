Mlade Slovenke obstale med košarkarsko elito

Dekleta so v tekmo stopila suvereno in si v prvem polčasu z odlično igro priigrala 14 točk prednosti. V začetku drugega polčasa so se jim nasprotnice približale in v zadnji četrtini celo prevzele vodstvo. Slovenke so minuto pred koncem zaostajale le za eno točko, nato pa so si s kolektivno igro in zadetim metom za dve točki Line Jerković znova priborile prednost in ob koncu tekme prišle do pomembne zmage. Slovenska reprezentanca s priigranim trinajstim mestom namreč obstaja v diviziji A. Med košarkaricami je strelsko znova izstopala Tjaša Turnšek, ki je ekipi priigrala 16 točk in 11 skokov. Prav tako se je s 13 točkami izkazala Maja Uranker, ki je na celotnem prvenstvu na tekmo povprečno dosegla 15,8 točke. "Za nami je dolgo poletje, kjer smo poskušali ekipo čim bolje pripraviti na prvenstvo. V četrti tekmi nam žal ni šlo po načrtih. Bili smo v težki situaciji, vendar smo na koncu zasluženo obstali v A diviziji, saj si ta generacija to zasluži. Zahvaljujem se svojemu strokovnemu štabu, Željku, Živi, Kevinu, Katarini in Tilnu, za strokovno delo ter vodstvu KZS za izkazano zaupanje in podporo v času prvenstva. Zahvala seveda tudi igralkam, ki so dva meseca trdo delale in v času priprav tako osebnostno kot igralsko zelo napredovale," je za spletno stran KZS dejal selektor Robert Matevžič.