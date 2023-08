Mlade Slovenke prejele nagrado za največji napredek reprezentance

Med nagrajenci je tudi Košarkarska zveza Slovenije, ki je prejela prestižno nagrado za največji napredek ženskih reprezentanc mlajših starostnih kategorij na Fibini jakostni lestvici v obdobju med letoma 2021 in julijem 2023.

Mlade Slovenke so namreč samo v minulem koledarskem letu napredovale kar za 36 mest in s 45. mesta skočile na deveto mesto. Glede na izjemne uspehe na letošnjih evropskih prvenstvih, ko so mladinke postale celo evropske prvakinje, na visoko uvrstitev prav gotovo lahko računajo tudi v prihodnje.