Mlade slovenske košarkarice 12. na EP

V prvi četrtini so si Slovenke priborile osem točk prednosti (19:11), a so nasprotnice v drugi četrtini dvignile raven igre in razliko do polčasa zmanjšale na samo eno točko, nato pa prišle do vodstva. Slovenke so zadnjih deset minut začele z enajstimi točkami zaostanka. Slovenska reprezentanca je v zadnji četrtini še zmanjšala razliko, vseeno pa to ni bilo dovolj za prevzem vodstva.

Najboljša strelka Slovenije je bila s 17 točkami Tjaša Turnšek, ki je dodala še pet skokov, poleg tega pa je na prvenstvu povprečno dosegla 18 točk in sedem skokov. Na tekmi s Češko je devet točk prispevala še Brina Sedminek.