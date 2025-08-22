Svetli način
Košarka

Mlade slovenske košarkarice za mesto v finalu izločile Nemke

Ljubljana, 22. 08. 2025 22.11 | Posodobljeno pred eno minuto

A.M.
Slovenska ženska košarkarska reprezentanca do 16 let je v polfinalu evropskega prvenstva s 57:41 premagala Nemčijo in s tem poskrbela za zgodovinsko uvrstitev v finale. Tam jo v soboto čaka obračun s Španijo, ki je v polfinalu izločila Latvijo.

Slovenska ženska košarkarska reprezentanca do 16 let FOTO: KZS

Slovenke do 16 let so po izjemni zmagi v četrtfinalu ponovno dosegle velik uspeh, saj so se s polfinalno zmago proti Nemkam uvrstile v finale evropskega prvenstva. Tekmo so začele zbrano in v prvi četrtini nabrale devet točk prednosti (24:15). V drugi so Nemke z močno obrambo zmanjšale zalet Slovenk in do konca prvega polčasa prevzele vodstvo.

Slovenke so v tretjo četrtino vstopile s štirimi točkami zaostanka in v nadaljevanju poskrbele za preobrat. Četrtino so dobile z delnim izidom 21:4 in tako zadnjih deset minut začele s 13 točkami prednosti. V zadnji četrtini so razliko še povišale (9:6) in na koncu prišle do zaslužene zmage z rezultatom 57:41.

Izjemna zmaga jim je prinesla uvrstitev v finale in zagotovila odličje na evropskem prvenstvu, ki bo hkrati tudi prvo v zgodovini kategorije deklet do 16 let. S 14 točkami in osmimi skoki je med košarkaricami izstopala Veronika Ferjančič. Prav tako se je s 14 točkami in sedmimi skoki izkazala Tija Kisovec. Devet točk in 10 skokov je dodala še Ota Požin.

