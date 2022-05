Mladenič v Dončićevem dresu znerviral Paula: 'Odstranite ga iz dvorane'

V polfinalni konferenčni seriji košarkarske lige NBA med Dallasom in Phoenixom bosta še najmanj dve tekmi. Teksašani so z zmago na četrtem obračunu zagotovili vsaj še eno domačo tekmo, glede na to, da so favoriziranemu Phoenixu z dvema zaporednima zmagama v Dallasu nagnali strah v kosti, pa se momentum seli v roke ekipe, ki jo na parketu vodi Slovenec Luka Dončić. Prav dvoboj dveh organizatorjev igre Chrisa Paula na eni in našega Dončića na drugi naj bi bil ključen v boju za konferenčni finale. Tokrat je dvoboj tako na parketu kot izven njega dobil Ljubljančan. Chris Paul je celo poskrbel, da so iz dvorane umaknili mladega navijača Dallasa, ki je v Dončićevem dresu sedel za klopjo ekipe iz Arizone.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Dallas Mavericksi so dokaj gladko ugnali ekipo Phoenix Sunsov in polfinalna serija konference je povsem odprta. Tekmeca sta dobila domači tekmi in čaka se na prvi break v seriji. Morda že v noči na sredo, ko bo Phoenix skušal popraviti vtis po dveh zaporednih porazih v Dallasu. Drugi poraz je bržkone odločila odsotnost prvega zvezdnika ekipe iz Arizone Chrisa Paula, ki je dvoboj predčasno končal že na začetku zadnje četrtine s šestimi dosojenimi osebnimi napakami in ladja Phoenixa se je začela dokončno potapljati. Ameriški mediji celo govorijo in pišejo o najslabši predstavi Chrisa Paula v karieri sploh, ko gre za tekme končnice. "Prav zato oziroma tudi zato se je še med tekmo zapletel v konflikt z mladim navijačem Dallasa, ki je sedel z mamo za klopjo Phoenixa," piše ESPN in dodaja žgečkljive podrobnosti dvoboja na daljavo. "Nekaj naj bo jasno, Paul ima za sabo grozno tekmo. Še nikoli v karieri ni v prvem polčasu zbral sedem izgubljenih žog, ob tem pa si je nakopal tudi štiri osebne napake. nastavki za slabo tekmo so bili že globoko v prvem polčasu," sporoča ameriški ESPN.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Paul zahteval, naj umaknejo mladega navijača iz dvorane

Paul je tekmo tako končal v zgodnji fazi in je imel dovolj časa, da se naužije osovražene navijaške energije v dvorani. Očitno je bil na to tudi zelo pozoren. "Končal je s petimi doseženimi točkami, zato je bil močno razočaran in jezen hkrati. Nato se je zgodil še incident z navijačem. Doživljal je stres za stresom in počil. Fant in njegova mama sta morala zapustiti dvorano, ker je Paul tako zahteval. Varnostniku je tako ukazal, še prej mu je sporočil, da se je mladi navijač Dallasa lotil njegove družine, natančneje mame, in izrekel nekaj neokusnih pripomb. Vsaj tako trdi Chris Paul," pišejo ameriški mediji. "Še več, nekdo naj bi dal roko na Paulovo mamo in celo odrinil njegovo ženo. Ob spremljavi sočnih kletvic. Na posnetkih o incidentu ni ne duha ne sluha, zgolj pogovor Paula z varnostnikom in kasneje izgon mladega navijača v spremstvu mame," nadaljuje ESPN. "Paul je odhod iz dvorane omenjenih dveh oseb pospremil z vpitjem in obljubo, da se bosta kasneje še srečala."

icon-expand Chris Paul in Spencer Dinwiddie FOTO: AP

'Kaznujete igralce, navijači pa lahko pljuvajo po nas'

Po tekmi se je na družabnem omrežju s svojo različico zgodbe javil tudi Chris Paul. Na Twitterju je med drugim zapisal, "da se pridno kaznuje igralce, ko se pogovarjajo z navijači, a ko je zadeva obrnjena, se ne zgodi nič. Tudi takrat ne, ko si dopustijo položiti roko na tvojo družino. Da, prav to se je zgodilo mojim najbližjim. Naj gre vse k vragu," je bil slikovit Paul. Da je bilo nekaj vendarle narobe so potrdili tudi v vodstvu organizatorjev tekme z javnim obvestilom. "Gre za nedopustno obnašanje, ki ga ne toleriramo in ga tudi nikoli ne bomo. Mavericski in dvorana American Airlines Center so po hitrem postopku odstranili navijača." Ameriški mediji pišejo, da je Paulova mama Robin v spremstvu njegove soproge Jade in njunih otrok četrti obračun končnice spremljala tik za klopjo Phoenixa, tako da je Paul očitno imel dober vpogled v situacijo, preden se je odzval, ko je zahteval, da se mladeniča vrže iz dvorane.