Samarju ni uspelo na naboru NBA

Paulo Banchero, ki je minulo sezono igral za univerzo Duke v New Yorku, je bil tudi sam presenečen nad tem, da je postal prvi izbor. "Sploh ne vem, kaj naj rečem. Ne morem verjeti, kaj se je pravkar zgodilo, iskreno," je Banchero povedal za ESPN. V zadnjih dneh so namreč košarkarski strokovnjaki pričakovali, da bodo pri Orlandu, kjer so izbirali prvi, izbrali bodisi Jabarija Smitha mlajšega bodisi Cheta Holmgrena. Holmgrena so na drugem mestu izbrali pri Oklahoma City Thunderju, Smitha pa kot številko 3 na naboru Houston Rockets.