Mladi Houston presenetil Cavalierse, nov poraz Golden Stata

V derbiju večera je druga najboljša ekipa zahoda, Houston Rockets, s 109:108 premagala najboljšo ekipo lige Cleveland Cavaliers. Čeprav se je že zdelo, da so Cavaliersi v zadnji četrtini povsem nadzorovali tekmo, so si Teksašani izborili izenačenje na 107. točki le pet sekund do konca. Dva prosta meta turškega zvezdnika Aleperna Senguna sta nato popeljala Houston v prednost.

A do konca tekme je Tari Eason storil prekršek nad Dariusom Garlandom, ki je metal za tri točke. Garland je imel tekmo v svojih rokah, vendar je zgrešil prva dva prosta meta in v Houstonu, kjer imajo zdaj izkupiček zmag in porazov 29-14, so se lahko veselili.

"Sploh ne vem, kaj se je zgodilo, površna tekma," je dejal zvezdnik raket Fred VanVleet, ki je dosegel 26 točk, od tega je zadel sedem od 12 poskusov za tri.

"To je bilo kot lekcija, kako se ne sme zaključiti tekme. Ampak menim, da smo si zmago zaslužili. Trdo smo se borili. Včasih gredo dobre stvari po tvoji poti, včasih pa ne. Nocoj nam je uspelo zmago pripeljati do konca," je dodal.