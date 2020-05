Mladi izraelski up: 'Dončić je izvrsten, a je imel tudi veliko sreče'

Avdija je sicer sin nekdanjega člana Crvene zvezde in jugoslovanske reprezentance Zuferja Avdije , ki ga je karierna pot prek Prištine, Beograda in Pulja odnesla v Izrael, kjer se je Deni januarja 2001 tudi rodil. Pogovor z velikim biserom evropske košarke je na svojem podcastu opravil do sedaj najslavnejši Izraelec v ligi NBA, Omri Casspi , ob katerem je Avdija storil prve profesionalne košarkarske korake v vrstah rumenih iz Tel Aviva. Beseda je, neizbežno, nanesla tudi na Luko Dončića , ki je v evropski profesionalni košarki osvojil vse, kar se osvojiti da, nato pa izjemno začel tudi etapo v ligi NBA v vrstah Dallas Mavericksov.

Za vsako minuto je moral trdo garati

"Ničesar mi niso podarili, trdo sem moral delati, da sem dosegel vse, kar mi je uspelo,"je Casspiju povedal Avdija. "Tudi za tiste minute, ki sem jih dobil pri Maccabiju, sem se moral močno oznojiti. Dvajset minut na noč ne dajo malemu fantu ... Če že nisi Luka Dončić. Pred nekaj leti sem ga gledal in si mislil: 'Zakaj jaz ne bi mogel početi tega?' Gre se za to, da se odzivaš kot odrasel človek, sprejmeš odgovornost, si priboriš minute in postaneš pomemben igralec v rotaciji ... Lahko se z mano strinjate ali ne, a poleg tega, da je izvrsten igralec, menim, da je imel Dončić v karieri tudi veliko sreče."

Dončić, čigar družinske korenine po očetu Saši Dončićuprav tako segajo na Kosovo, je bil bolj nedvoumnih pohval deležen s strani Casspija, ki je v ligi NBA preživel celo desetletje kot član Sacramento Kingsov, Cleveland Cavaliersov, Houston Rocketsov, New Orleans Pelicansov, Minnesota Timberwolvesov, Golden State Warriorsov in pred povratkom v domovino tudi Memphis Grizzliesov.

Odhod v Dallas 'perfektna poteza'

"(Dončić, op. a.) je imel srečo, ker je izkoristil svoje priložnosti,"je Avdijo opozoril Casspi."Doseči 30 točk v NBA ni nekaj, kar bi ti uspelo kar tako. Je pa res, da ne bi mogel priti v boljšo sredino. Rick Carlisle je zanj perfekten trener. Poleg tega z Markom Cubanom kot lastnikom, Dirkom Nowitzkim v ekipi, mestu v prvi peterki ... To je bila zanj perfektna poteza, lahko je prišel in nadaljeval s tistim, kar je počel pri Real Madridu,"je dodal sicer šele 31-letni "veteran" lige NBA.

Avdija je v pogovoru tudi priznal, da že čuti nestrpnost pred naborom, okoli katerega se sicer pojavlja še veliko negotovosti zaradi pandemije novega koronavirusa.

Skrbi ga prilagoditev

"Izjemno je razmišljati o tem, a tudi naporno. Razmišljam o domovini, odrasel sem v Izraelu. Moji prijatelji so tu, moja družina je tu, državo poznam ... Zdaj pa bom odšel v tujino in prilagoditev bo težka. To je nekaj, kar te malce plaši. Izjemno je, a me tudi skrbi,"pravi 19-letni krilni košarkar.

Casspi je ocenil tudi kakovost prihajajočega nabora, za katerega ne verjame, da bo tako slab, kot velevajo napovedi. Podobno so po besedah enega najboljših izraelskih košarkarjev vseh časov govorili tudi takrat, ko je na naboru leta 2009 sodeloval sam.

"Pravijo, da bo nabor slab, a to nima smisla. Ko sem leta 2009 sodeloval jaz, so o 'mojem' naboru govorili enako. Rekli so, da me bodo lahko izbrali že v prvem krogu, saj da ne bo veliko kakovostnih igralcev. Zdaj pa se spomnite: Blake Griffin je bil izbran kot prvi, James Harden tretji, Tyreke Evans četrti, Ricky Rubio peti, Stephen Curry Sedmi, DeMar DeRozan deveti ... Govorimo o superzvezdnikih. Nato so bili tam še Jrue Holiday, Darren Collison,"je hitel naštevati Casspi.

Avdijo, Dončića in njuna očeta druži tudi ljubezen do Crvene zvezde: