Mladi košarkarji Libanona na SP proti Špancem izgubili za 82 točk

Mladi košarkarji Libanona so morali v osmini finala svetovnega prvenstva do 19 let priznati premoč Špancem, ki so slavili z rezultatom 102:20 (29:2, 33:4, 22:10, 18:4). Nezavidljiv dosežek najnižjega števila doseženih točk na eni tekmi so zadnjih deset let v rokah držali košarkarji Slonokoščene obale, ki so leta 2013 proti Američanom izgubili z rezultatom 88:29.