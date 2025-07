Mladi košarkarji med osem na svetu

Košarkarska reprezentanca Slovenije do 19 let se je uvrstila med osem na svetu. Naši mladi košarkarji so v napeti tekmi z dramatično končnico z 81:80 premagali Argentince in se uvrstili v četrtfinale. Slovenska reprezentanca je na prvih dveh tekmah skupinskega dela klonila proti Nemčiji in Kanadi, v zadnjem krogu rednega dela pa premagala Kitajsko. Slovenija bo nastop na SP nadaljevala v četrtfinalu, kjer se bo pomerila z zmagovalko med izraelsko in kamerunsko reprezentanco. Tekma bo na sporedu v petek.

FOTO: KZS

Košarkarska reprezentanca Slovenije do 19 let

Reprezentanca Argentine, tokratna nasprotnica slovenske reprezentance, je skupinski del prvenstva zaključila na drugem mestu, po napetem dvoboju je klonila zgolj proti Novi Zelandiji. V dvoboj so močneje vstopili Argentinci, ki so si do sedme minute tekme priigrali osem točk prednosti. Nato so Slovenci zaigrali bolj suvereno ter do konca četrtine prevzeli vodstvo z dvema točkama razlike. Napeta igra se je nadaljevala tudi v drugi četrtini, ki so jo prav tako uspešno zaključili naši reprezentanti in tako v drug polčas vstopili s prednostjo petih točk.

Žak Smrekar FOTO: KZS icon-expand

V tretji četrtini so Slovenci z borbeno igro v obrambi in hitro kolektivno predstavo v napadu dominirali na igrišču. Z borbo za vsako žogo in atraktivnimi akcijami so si do osme minute tretje četrtine priigrali 12 točk prednosti. Argentinci so v zadnjih dveh minutah četrtine zaigrali bolj zbrano ter se Slovencem ponovno približali na le štiri točke zaostanka.

Slovenci so v prvem delu zabeležili zmago (Kitajska) in dva poraza (Nemčija, Kanada). FOTO: KZS icon-expand

V odločilni zadnji četrtini smo spremljali tesen dvoboj, pri čemer sta si ekipi večkrat izmenjali vodstvo. Naši fantje so z izjemno borbo ohranili mirne glave ter v zadnjo minuto tekme vstopili s tremi točkami prednosti. Ob napetem zaključku je spektakel poleg polne dvorane navijačev, prek spleta spremljalo še več kot 10 tisoč gledalcev. Slovenci so poskrbeli za napet zaključek, v katerem so se jim Argentinci z zadetima prostima metoma približali na le eno točko.

Naši reprezentanti so bili v naslednjem napadu, 16 sekund pred koncem, nenatančni, tako so imeli nasprotniki še eno priložnost za preobrat. Slovenska reprezentanca je suvereno odigrala obrambo in tako so Argentinci zgrešili odločilni met v zadnjih sekundah. Ob končnem sodniškem pisku so do pomembne zmage z le točko razlike zasluženo prišli Slovenci.

Mark Padjen je dosegel 22 točk in k temu dodal še 7 podaj. FOTO: KZS icon-expand