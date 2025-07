Mladi košarkarji ob zvoku sirene po podaljšku do četrtfinala

Slovenci so sprva večinoma zaostajali, v tretji četrtini pa pripravili preobrat in praktično do konca rednega dela dvoboja vodili. V tretjem delu sta blestela predvsem Jan Vide in Filip Pirš.

Nemci, ki so bili s tremi zmagami najboljši v skupini C, so v zadnjih 40 sekundah nadoknadili pet točk zaostanka, polaganje Videta za zmago pa so nato blokirali in izsilili podaljšek.

V njem so takoj povedli za šest točk, a so se mladi Slovenci pod vodstvom selektorja Petra Markovinoviča 37 sekund pred koncem približali na vsega točko (81:82).

Nemci so šest sekund pred koncem zadeli enega od dveh prostih metov za 85:83, nato pa je po hitrem prenosu žoge Videta in podaji v kot do meta za tri točke prišel Nik Urbanija ter prehitel sireno za slovensko zmago.