Slovenska reprezentanca do 19 let je na svetovnem prvenstvu na Madžarskem premagala Brazilijo s 77:68 in si tako zagotovila nedeljsko tekmo za končno deveto mesto.

Tam se bo merila z Južno Korejo ali Kitajsko. Med Slovenci je na obračunu z Brazilijo najbolj izstopal Sergej Macura, ki je k zmagi v Debrecenu prispeval 17 točk in 13 skokov. icon-expand Sergej Macura FOTO: Fiba