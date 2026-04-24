Košarka

Mladi košarkarski zmaji do zgodovinskega dosežka

Beograd, 24. 04. 2026 10.38 pred 4 dnevi 3 min branja 2

M.J.
Cedevita Olimpija

Košarkarji Cedevite Olimpije do 19 let so sezono v Ligi ABA sklenili v zmagovitem slogu – z visoko zmago na četrtkovi tekmi za tretje mesto proti Zadru (119:80). Mladi Ljubljančani se tako iz Beograda vračajo z bronom, ki pa ima zven zlata: gre namreč za prvo odličje v Ligi ABA v zgodovini Cedevite Olimpije in slovenske košarke v tej starostni kategoriji.

V sezoni, ko Cedevita Olimpija praznuje 80 let obstoja, je prav generacija fantov do 19 let poskrbela za enega od najlepših trenutkov. Na finalnem turnirju Lige ABA za ekipe do 19 let v Dvorani Aleksandar Nikolić v Beogradu so varovanci glavnega trenerja Mira Alilovića brez enega samega skupnega treninga pred začetkom turnirja pokazali zrelost, karakter in tekmovalnost ter v četrtek z rezultatom 119:80 premagali Zadar na tekmi za končno tretje mesto.

S tem uspehom je Cedevita Olimpija postala prva slovenska ekipa, ki je osvojila medaljo v mladinski Ligi ABA – mejnik, ki presega klubske okvire in daje širši zagon slovenski košarki. Zgodba na mednarodni sceni za mlade Zmaje se tukaj ne konča. 

Preberi še 'Imamo dovolj časa, da se pripravimo na Crveno zvezdo'

Naslednje poglavje se piše v Atenah, kjer ekipo do 18 let med 21. in 24. majem čaka nastop na evroligaškem zaključnem turnirju adidas NextGen. Nova priložnost, nova raven, isti cilj: dokazati, da Zmaji ne prihajajo zgolj sodelovat, ampak tekmovat.

Cameron Houindo
Cameron Houindo
FOTO: Luka Kotnik

Ljubljančani so zelo dobro vstopili v obračun z Zadrom, se hitro oddaljili, a je kolektiv iz Dalmacije uspel v drugi četrtini zaostanek nekoliko zmanjšati. Po prihodu iz garderobe je sledila atomska tretja četrtina mladih Zmajev – dosegli so namreč kar 44 točk, tretji del tekme dobili s 24 točkami razlike, v zadnjem delu igre pa nato uspeli zadržati visoko prednost in se ob koncu 40 minut veseliti zaslužene zmage.

S 119 doseženimi točkami je Cedevita Olimpija postavila rekord po številu doseženih točk v Ligi ABA U19 v sezoni 2025/26, med strelce pa so se tokrat vpisali vsi igralci ljubljanskega moštva. Največ točk, 23, je dosegel Maks Ciperle, ki je pograbil tudi sedem odbitih žog. 

Miro Alilović
Miro Alilović
FOTO: Damjan Žibert

Sledil mu je Mark Morano Mahmutovič z 21 točkami, tudi on je zbral sedem skokov. Derin Can Ustun in Cameron Houindo sta oba v statistiko vpisala dvojnega dvojčka – Ustun je 20 točkam dodal 11 asistenc, Houindo pa je ob 16 točkah zbral 10 skokov. Z 12 točkami je bil peti dvomesten strelec pri Cedeviti Olimpiji še Jakob Ante Truden.

Finalni turnir lige ABA U19, Košarkaška dvorana Aleksandar Nikolić; Beograd, Srbija; 21.-23. april 2026):
Tekma za tretje mesto:
Cedevita Olimpija - Zadar 119:80 (28:15, 20:24, 44:20, 27:21)
Cedevita Olimpija: Ciperle 23 (7 skokov), Morano Mahmutovič 21 (7 skokov), Stojić 5, Hukić 8, Truden 12 (4 skoki), Ustun 20 (11 asistenc), Houindo 16 (10 skokov), Vimos Kocbek 1, Pregl 5 (5 asistenc), Rožnik 3 (5 skokov), Novak 5.

Četrtfinale:
Cedevita Olimpija - Ilirija 85:70 (21:18, 20:20, 21:18, 23:14)
Cedevita Olimpija: Ciperle 25 (14 skokov), Morano Mahmutovič 19 (7 skokov), Stojić 2, Majdak 3, Hukić 3, Truden, Ustun 11 (5 asistenc), Houindo 15 (4 skoki), Vimos Kocbek 2, Pregl 3 (4 skoki), Rožnik 2 (4 skoki), Novak.

Polfinale:
Cedevita Olimpija - Mega 82:94 (27:21, 25:29, 16:18, 14:26)
Cedevita Olimpija: Ciperle 10 (9 skokov), Morano Mahmutovič 21, Stojić 2, Majdak 5, Hukić, Truden, Ustun 21 (7 asistenc, 5 skokov), Houindo 19, Vimos Kocbek, Pregl 4, Rožnik, Novak.

KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Uporabnik1935308
26. 04. 2026 11.45
Me pa zanima koliko domačih igralcev bo igralo z člansko ekipo? Razen onih dveh tujcev, nihče-so preslabi za ta črnogorski strokovni štab , nekateri pa pametni in odhajajo čez lužo. Strokovni štab in lastnik, pravi vzgojitelji domačih fantov ste.
Amor Fati
24. 04. 2026 11.49
Vem za enga, ki ga je fotr v mladih letih silil v igranje košarke, čeprav je imel precej drugačne interese, in sploh ni hotel biti športnik. To se je nadaljevalo kar nekaj let, vse dokler mu ni končno prekipelo in je kljub nasprotovanju njegovega očeta, pustil košarko in se posvetil študiju. Danes je odrasel, izobrazen, in dela za eno zelo veliko firmo, z očetom pa nima več stikov, ker se mu je oče enostavno odrekel. Me prav zanima koliko fantov na zgornji sliki lahko deli podobno zgodbo.
bibaleze
Damjan Murko iskreno o očetovstvu: "Ko sem prvič držal sina v naročju, sem pomislil, da je moje javno življenje končano"
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
Simptomi, ki jih v nosečnosti ne smete spregledati
Simptomi, ki jih v nosečnosti ne smete spregledati
Drama v zraku: nosečnica rodila med letom na višini 10.000 metrov
Drama v zraku: nosečnica rodila med letom na višini 10.000 metrov
zadovoljna
Največji strah slovenske podjetnice se je preoblikoval v njeno moč
Dnevni horoskop: Strelci si želijo svobode, kozorogi iščejo napredek
Dnevni horoskop: Strelci si želijo svobode, kozorogi iščejo napredek
Balerinke, ki ustvarijo optično iluzijo in poskrbijo, da smo videti vitkejše
Balerinke, ki ustvarijo optično iluzijo in poskrbijo, da smo videti vitkejše
4 najpogostejši razlogi, zaradi katerih si ljudje grizejo nohte
4 najpogostejši razlogi, zaradi katerih si ljudje grizejo nohte
vizita
Zgodnji simptomi raka jajčnikov: 4 znaki, ki jih morate poznati
Grožnja v naših kosteh, ki prizadane 40 % odraslih
Grožnja v naših kosteh, ki prizadane 40 % odraslih
Strokovnjaki razkrivajo preprost način za zmanjšanje zdravstvenih tveganj sedenja
Strokovnjaki razkrivajo preprost način za zmanjšanje zdravstvenih tveganj sedenja
Skriti dejavniki, ki preprečujejo izgubo maščobe na trebuhu
Skriti dejavniki, ki preprečujejo izgubo maščobe na trebuhu
cekin
Garsonjere za 170.000 in več evrov. Poglejte najdražjo
Tik pred prazniki, pokojnine pa še ni
Tik pred prazniki, pokojnine pa še ni
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Nova pravila za prtljago pri Lufthansi
Nova pravila za prtljago pri Lufthansi
moskisvet
Nekdanji smučar odločno: življenje po smrti obstaja
Te ženske po horoskopu veljajo za najboljše ljubimke
Te ženske po horoskopu veljajo za najboljše ljubimke
Kardiolog opozarja: te tri pijače najbolj škodujejo srcu
Kardiolog opozarja: te tri pijače najbolj škodujejo srcu
Večina ljudi napačno marinira meso za žar – delaš tudi ti te napake?
Večina ljudi napačno marinira meso za žar – delaš tudi ti te napake?
dominvrt
'Mene bi kap': posnetek modrasov sprožil val strahu
Podgane na vrtu: kako ravnati preventivno?
Podgane na vrtu: kako ravnati preventivno?
Kako očistiti kuhinjske pripomočke z oljčnim oljem (in kdaj ga nikoli ne uporabiti)
Kako očistiti kuhinjske pripomočke z oljčnim oljem (in kdaj ga nikoli ne uporabiti)
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
okusno
Piknik revolucija: jed, ki zasenči čevapčiče in pleskavice
Prvomajski golaž: 3 napake, zaradi katerih ne uspe tako, kot bi moral
Prvomajski golaž: 3 napake, zaradi katerih ne uspe tako, kot bi moral
Sladica brez peke, ki bo popestrila praznične dni
Sladica brez peke, ki bo popestrila praznične dni
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
voyo
Ljubezen na prvi ples
Kmetija
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Sanjski moški
Sanjski moški
