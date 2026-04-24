Mladi košarkarski zmaji do zgodovinskega dosežka

V sezoni, ko Cedevita Olimpija praznuje 80 let obstoja, je prav generacija fantov do 19 let poskrbela za enega od najlepših trenutkov. Na finalnem turnirju Lige ABA za ekipe do 19 let v Dvorani Aleksandar Nikolić v Beogradu so varovanci glavnega trenerja Mira Alilovića brez enega samega skupnega treninga pred začetkom turnirja pokazali zrelost, karakter in tekmovalnost ter v četrtek z rezultatom 119:80 premagali Zadar na tekmi za končno tretje mesto.
S tem uspehom je Cedevita Olimpija postala prva slovenska ekipa, ki je osvojila medaljo v mladinski Ligi ABA – mejnik, ki presega klubske okvire in daje širši zagon slovenski košarki. Zgodba na mednarodni sceni za mlade Zmaje se tukaj ne konča.
Naslednje poglavje se piše v Atenah, kjer ekipo do 18 let med 21. in 24. majem čaka nastop na evroligaškem zaključnem turnirju adidas NextGen. Nova priložnost, nova raven, isti cilj: dokazati, da Zmaji ne prihajajo zgolj sodelovat, ampak tekmovat.
Ljubljančani so zelo dobro vstopili v obračun z Zadrom, se hitro oddaljili, a je kolektiv iz Dalmacije uspel v drugi četrtini zaostanek nekoliko zmanjšati. Po prihodu iz garderobe je sledila atomska tretja četrtina mladih Zmajev – dosegli so namreč kar 44 točk, tretji del tekme dobili s 24 točkami razlike, v zadnjem delu igre pa nato uspeli zadržati visoko prednost in se ob koncu 40 minut veseliti zaslužene zmage.
S 119 doseženimi točkami je Cedevita Olimpija postavila rekord po številu doseženih točk v Ligi ABA U19 v sezoni 2025/26, med strelce pa so se tokrat vpisali vsi igralci ljubljanskega moštva. Največ točk, 23, je dosegel Maks Ciperle, ki je pograbil tudi sedem odbitih žog.
Sledil mu je Mark Morano Mahmutovič z 21 točkami, tudi on je zbral sedem skokov. Derin Can Ustun in Cameron Houindo sta oba v statistiko vpisala dvojnega dvojčka – Ustun je 20 točkam dodal 11 asistenc, Houindo pa je ob 16 točkah zbral 10 skokov. Z 12 točkami je bil peti dvomesten strelec pri Cedeviti Olimpiji še Jakob Ante Truden.
Finalni turnir lige ABA U19, Košarkaška dvorana Aleksandar Nikolić; Beograd, Srbija; 21.-23. april 2026):
Tekma za tretje mesto:
Cedevita Olimpija - Zadar 119:80 (28:15, 20:24, 44:20, 27:21)
Cedevita Olimpija: Ciperle 23 (7 skokov), Morano Mahmutovič 21 (7 skokov), Stojić 5, Hukić 8, Truden 12 (4 skoki), Ustun 20 (11 asistenc), Houindo 16 (10 skokov), Vimos Kocbek 1, Pregl 5 (5 asistenc), Rožnik 3 (5 skokov), Novak 5.
Četrtfinale:
Cedevita Olimpija - Ilirija 85:70 (21:18, 20:20, 21:18, 23:14)
Cedevita Olimpija: Ciperle 25 (14 skokov), Morano Mahmutovič 19 (7 skokov), Stojić 2, Majdak 3, Hukić 3, Truden, Ustun 11 (5 asistenc), Houindo 15 (4 skoki), Vimos Kocbek 2, Pregl 3 (4 skoki), Rožnik 2 (4 skoki), Novak.
Polfinale:
Cedevita Olimpija - Mega 82:94 (27:21, 25:29, 16:18, 14:26)
Cedevita Olimpija: Ciperle 10 (9 skokov), Morano Mahmutovič 21, Stojić 2, Majdak 5, Hukić, Truden, Ustun 21 (7 asistenc, 5 skokov), Houindo 19, Vimos Kocbek, Pregl 4, Rožnik, Novak.
