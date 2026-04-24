Mladi košarkarski zmaji do zgodovinskega dosežka

V sezoni, ko Cedevita Olimpija praznuje 80 let obstoja, je prav generacija fantov do 19 let poskrbela za enega od najlepših trenutkov. Na finalnem turnirju Lige ABA za ekipe do 19 let v Dvorani Aleksandar Nikolić v Beogradu so varovanci glavnega trenerja Mira Alilovića brez enega samega skupnega treninga pred začetkom turnirja pokazali zrelost, karakter in tekmovalnost ter v četrtek z rezultatom 119:80 premagali Zadar na tekmi za končno tretje mesto.

S tem uspehom je Cedevita Olimpija postala prva slovenska ekipa, ki je osvojila medaljo v mladinski Ligi ABA – mejnik, ki presega klubske okvire in daje širši zagon slovenski košarki. Zgodba na mednarodni sceni za mlade Zmaje se tukaj ne konča.

Naslednje poglavje se piše v Atenah, kjer ekipo do 18 let med 21. in 24. majem čaka nastop na evroligaškem zaključnem turnirju adidas NextGen. Nova priložnost, nova raven, isti cilj: dokazati, da Zmaji ne prihajajo zgolj sodelovat, ampak tekmovat.

Cameron Houindo FOTO: Luka Kotnik

Ljubljančani so zelo dobro vstopili v obračun z Zadrom, se hitro oddaljili, a je kolektiv iz Dalmacije uspel v drugi četrtini zaostanek nekoliko zmanjšati. Po prihodu iz garderobe je sledila atomska tretja četrtina mladih Zmajev – dosegli so namreč kar 44 točk, tretji del tekme dobili s 24 točkami razlike, v zadnjem delu igre pa nato uspeli zadržati visoko prednost in se ob koncu 40 minut veseliti zaslužene zmage.

S 119 doseženimi točkami je Cedevita Olimpija postavila rekord po številu doseženih točk v Ligi ABA U19 v sezoni 2025/26, med strelce pa so se tokrat vpisali vsi igralci ljubljanskega moštva. Največ točk, 23, je dosegel Maks Ciperle, ki je pograbil tudi sedem odbitih žog.

Miro Alilović FOTO: Damjan Žibert