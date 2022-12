Mladi Memphis ustavil Giannisa in zavladal na zahodu

Košarkarji ekipe Memphis Grizzlies so v severnoameriški ligi NBA podaljšali svoj niz na sedem zmag in na derbiju večera s 142:101 premagali Milwaukee Bucks. Z zmago so se povzpeli tudi na vrh zahodne konference. V dresu Grizlijev je blestel Ja Morant s trojnim dvojčkom; dosegel je 25 točk ter deset skokov in podaj.

To je bil za Jaja Moranta, ki se je vrnil po poškodbi, drugi trojni dvojček v sezoni, skupno pa sedmi v karieri. Po tekmi je 23-letnik priznal, da je bila to najboljša predstava Memphisa v sezoni. "Bili smo resnično odlični v obrambi in to nam je omogočilo lahkotno igro," je dejal Morant: "Lahko smo prišli na vsak položaj in zadevali." Na začetku zadnje četrtine je Milwaukee zaostajal za 50 točk, njihov osmi poraz v sezoni pa je bil najbolj boleč za ekipo Giannisa Antetokounmpa. Grk je tokrat zbral 19 točk.

Ker so New Orleans Pelicansi nato izgubili tekmo proti Utah Jazzu po podaljšku s 129:132, so Grizliji zdaj s pičlo razliko vodilni na zahodu. Tyler Herro je za Miami Heat dosegel osebni strelski rekord kariere z 41 točkami, dodal je še šest skokov in pomagal Vročici do zmage s 111:108 v Teksasu proti Houston Rocketsom. Dvaindvajsetletnik je postal najmlajši igralec v ligi NBA, ki je na eni tekmi dosegel 40 točk, od tega deset trojk ter pet skokov. "Počutim se dobro, poskušam ne zapraviti svojih priložnosti. Soigralci mi podajajo žogo v položajih, kjer lahko igram, zato se jim skušam oddolžiti. To je še ena velika zmaga za nas," je dejal Herro. Jimmy Butler je k zmagi dodal 20 točk, deset skokov in sedem podaj.

