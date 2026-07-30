Mladi Slovenci po poti starejših? So v polfinalu EP do 18 let

Poleg Stefana Joksimovića sta blestela tudi Lukas Bojović, ki je dosegel 15 točk, in Maks Ciperle, ki jih je dosegel 12.

Naši mladi košarkarji so bili v skupini C sicer na drugem mestu. V osmini finala so po odlični zadnji četrtini premagali Latvijo s 86:76.

Sedaj jih v soboto čaka tekma za finale z zmagovalcem današnjega boja med Grčijo in Španijo.

S prebojem v polfinale so le še korak bližje, da ponovijo uspeh dve leti starejših rojakov, ki so zmagali na evropskem prvenstvu.

Izid, četrtfinale EP U18:

Slovenija - Izrael 95:87 (21:23, 28:21, 20:23, 26:20)