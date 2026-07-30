Mladi Slovenci po poti starejših? So v polfinalu EP do 18 let

Poleg Stefana Joksimovića sta blestela tudi Lukas Bojović, ki je dosegel 15 točk, in Maks Ciperle, ki jih je dosegel 12.
Naši mladi košarkarji so bili v skupini C sicer na drugem mestu. V osmini finala so po odlični zadnji četrtini premagali Latvijo s 86:76.
Sedaj jih v soboto čaka tekma za finale z zmagovalcem današnjega boja med Grčijo in Španijo.
S prebojem v polfinale so le še korak bližje, da ponovijo uspeh dve leti starejših rojakov, ki so zmagali na evropskem prvenstvu.
Izid, četrtfinale EP U18:
Slovenija - Izrael 95:87 (21:23, 28:21, 20:23, 26:20)
Evropsko prvenstvo v košarki za mlade do 18 let (U18) je tekmovanje, ki ga organizira FIBA Europe. Namenjeno je razvoju mladih košarkarskih talentov, saj igralcem omogoča pridobivanje mednarodnih izkušenj in prepoznavnost pred skavti profesionalnih klubov ter univerzitetnih programov. Turnir je ključna stopnica v karieri mladega košarkarja, saj predstavlja prehod iz mladinske v člansko konkurenco.
FIBA (Fédération Internationale de Basketball) je mednarodna krovna organizacija, ki združuje nacionalne košarkarske zveze z vsega sveta. Ustanovljena je bila leta 1932 v Ženevi in je odgovorna za določanje uradnih pravil košarke, organizacijo svetovnih prvenstev ter nadzor nad mednarodnimi tekmovanji, vključno s tistimi za mlajše selekcije, s čimer skrbi za poenotenje standardov športa na globalni ravni.
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