Mladi Slovenci po zmagi nad Latvijo v četrtfinalu evropskega prvenstva

Slovenci so odločno odprli tekmo in hitro povedli s 5:0. Latvijci so nato vzpostavili ravnotežje ter ves čas ostajali blizu, kljub temu pa je slovenska izbrana vrsta prvo četrtino dobila s 23:15.
Izenačen boj se je nadaljeval v drugi četrtini. Nobena od reprezentanc si ni priigrala občutnejše prednosti, moštvi pa sta ta del igre zaključili z izenačenim delnim izidom 22:22. Slovenija je tako na glavni odmor odšla z osmimi točkami zaloge.
Po odmoru se je razmerje moči na parketu spremenilo. Latvijci so zaigrali precej odločneje, se hitro približali in tudi prvič prevzeli vodstvo. Do konca tretje četrtine so prednost povečali na šest točk in pred odločilnimi desetimi minutami vodili s 65:59.
Slovenski košarkarji se kljub temu niso predali. Zadnjo četrtino so odprli z delnim izidom 6:0 in rezultat hitro izenačili. Ekipi sta si nato večkrat izmenjali vodstvo, v napeti končnici pa so več zbranosti pokazali Slovenci.
Latvija je slovenski reprezentanci sledila vse do zadnje minute, nato pa so Slovenci z izjemnim zaključkom dokončno prelomili obračun. Prednost so povišali na deset točk in se z zmago s 86:76 veselili uvrstitve v četrtfinale.
Najboljši posameznik tekme je bil Stefan Joksimović, ki je dosegel kar 30 točk. Odlično predstavo je prikazal tudi Maks Ciperle, ki je 15 točkam dodal devet skokov. Slovenci se bodo v četrtek za mesto v polfinalu pomerili z reprezentanco Izraela.
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