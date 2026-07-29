Mladi Slovenci po zmagi nad Latvijo v četrtfinalu evropskega prvenstva

Slovenci so odločno odprli tekmo in hitro povedli s 5:0. Latvijci so nato vzpostavili ravnotežje ter ves čas ostajali blizu, kljub temu pa je slovenska izbrana vrsta prvo četrtino dobila s 23:15.

Izenačen boj se je nadaljeval v drugi četrtini. Nobena od reprezentanc si ni priigrala občutnejše prednosti, moštvi pa sta ta del igre zaključili z izenačenim delnim izidom 22:22. Slovenija je tako na glavni odmor odšla z osmimi točkami zaloge.

Po odmoru se je razmerje moči na parketu spremenilo. Latvijci so zaigrali precej odločneje, se hitro približali in tudi prvič prevzeli vodstvo. Do konca tretje četrtine so prednost povečali na šest točk in pred odločilnimi desetimi minutami vodili s 65:59.