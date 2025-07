Mladi Slovenci preko Izraela v polfinale svetovnega prvenstva

Slovenci do 19 let so svetovno prvenstvo v Švici začeli z dvema porazoma in eno zmago v skupinskem delu. Po napeti zmagi (81:80) v osmini finali so se v četrtfinalu srečali z do zdaj še neporaženim Izraelom, ki je v skupinskem delu premagal Švico in Dominikansko republiko, v osmini finala pa Kamerun. Slovenska reprezentanca si je s četrtfinalno zmago proti Izraelu priborila mesto v polfinalu svetovnega prvenstva.

Po izenačenem uvodu in enakovredni prvi četrtini, ki so jo naši fantje dobili z minimalno prednostjo 15:14. Slovenci so si z odlično igro do konca polčasa, kljub težavam z metom za tri točke priigrali 10 točk prednosti ter samozavestno zaključili prvi polčas srečanja. Strelsko je izstopal Žak Smrekar, ki je drugo četrtino zaključil z devetimi zaporednimi točkami.

Slovenci se niso zaustavili, v tretjo četrtino so vstopili odločno in suvereno utrdili svoje vodstvo. Tekmecem niso dopustili, da bi se približali na manj kot 12 točk zaostanka, potem ko so četrtino dobili z 22:14. Prav tako so tempo igre narekovali v zadnji četrtini in jo dobili z delnim izidom 19:13. S tem so si zagotovili prepričljivo zmago ter zasluženo uvrstitev v polfinale svetovnega prvenstva.