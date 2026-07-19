Boj za zlato: Slovenci proti Srbom za evropsko krono

Slovenska košarkarska reprezentanca do 20 let se v polnih Stožicah proti Srbiji igrala za naslov evropskega prvaka. Mladi Slovenci so si veliki finale domačega prvenstva priigrali po pravi drami in tesni polfinalni zmagi nad Francijo z 91:89, Srbi pa so premagali Španijo z 72:65. Prenos spektakla na Kanalu A in VOYO.