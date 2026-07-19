Boj za zlato: Slovenci proti Srbom za evropsko krono

Izbranci selektorja Danijela Radosavljevića so v polfinalu pokazali izjemen značaj, saj jih niso zaustavile niti poškodbe kapetana Urbana Krofliča in Sameda Grošića niti težave Marka Padjena z osebnimi napakami. V infarktni končnici je odločil Filip Petkovski, Slovenija pa bo zdaj pred domačimi navijači napadala evropski prestol.
Na drugi strani bo stala kakovostna Srbija, ki je prav tako skozi turnir stopnjevala svojo formo. Finalni obračun Slovenije in Srbije si boste lahko v neposrednem prenosu na Kanalu A in VOYO ogledali od 18.50 naprej.
Izid, finale EP do 20 let:
Slovenija - Srbija 0:0*
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