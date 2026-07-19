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Zgodba se razvija

Boj za zlato: Slovenci proti Srbom za evropsko krono

Ljubljana, 19. 07. 2026 18.21 pred 9 minutami 1 min branja 2

Avtor:
S.V. M.J.
Francija - Slovenija

Slovenska košarkarska reprezentanca do 20 let se v polnih Stožicah proti Srbiji igrala za naslov evropskega prvaka. Mladi Slovenci so si veliki finale domačega prvenstva priigrali po pravi drami in tesni polfinalni zmagi nad Francijo z 91:89, Srbi pa so premagali Španijo z 72:65. Prenos spektakla na Kanalu A in VOYO.

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18.13

Kroflič ne bo na voljo

Urban Kroflič, ki je na tem turnirju še enkrat več dokazal, da sodi med ključne slovenske igralce, je na polfinalni tekmi staknil poškodbo mišice in ne bo mogel zaigrati v finalu.

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18.11

Srbija je v polfinalu ugnala Špance

Srbi so v polfinalu premagali Španijo z 72:65, v četrfinalu pa Grčijo z 92:66.

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FIBA U20 EuroBasket: Slovenija - Srbija
FIBA U20 EuroBasket: Slovenija - Srbija
FOTO: VOYO

Izbranci selektorja Danijela Radosavljevića so v polfinalu pokazali izjemen značaj, saj jih niso zaustavile niti poškodbe kapetana Urbana Krofliča in Sameda Grošića niti težave Marka Padjena z osebnimi napakami. V infarktni končnici je odločil Filip Petkovski, Slovenija pa bo zdaj pred domačimi navijači napadala evropski prestol.

Preberi še 'Ta reprezentanca si v finalu zasluži polne Stožice'

Na drugi strani bo stala kakovostna Srbija, ki je prav tako skozi turnir stopnjevala svojo formo. Finalni obračun Slovenije in Srbije si boste lahko v neposrednem prenosu na Kanalu A in VOYO ogledali od 18.50 naprej.

Izid, finale EP do 20 let:
Slovenija - Srbija 0:0*

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košarka eurobasket u20 slovenija srbija finale

'Ta reprezentanca si v finalu zasluži polne Stožice'

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KOMENTARJI2

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Jani.
19. 07. 2026 18.24
Gremo naši!
Odgovori
0 0
Amor Fati
19. 07. 2026 17.59
Zadnja dobra generacija, ki še lahko kaj postori na evropski sceni. Seveda samo v Evropskem pokalu, ker je žal evroligaško šlo vse po gobe.
Odgovori
0 0
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