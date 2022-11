Mladi Slovenci se borijo za letalsko karto za Dončića in druščino

Slovenija ima po devetih tekmah obeh kvalifikacijskih delov šest zmag in tri poraze. S tem ima dve zmagi prednosti pred Švedsko (4-5), ki pa ima slabši medsebojni izkupiček z obeh tekem proti Sloveniji. Zmaga domače reprezentance proti Nemčiji (8-1) bi tako pomenila četrti nastop na SP po letih 2006 (Japonska), 2010 (Turčija) in 2014 (Španija).

Teoretične možnosti za preboj na SP ima še Izrael (3-6), a prav tako kot Švedska potrebuje tri lastne zmage ter tri poraze Slovenije na preostalih tekmah.

Do konca kvalifikacij po današnji preizkušnji Sekulićeve varovance čakata še februarska obračuna proti Estoniji v gosteh (24. 2.) in Izraelu (27. 2.) doma.

Svetovno prvenstvo bodo prihodnje leto med 25. avgustom in 10. septembrom gostile Indonezija, Japonska in Filipini.

Iz Evrope se je na SP poleg Nemčije in Finske že uvrstila Latvija.

Žiga Samar, Edo Murić, Miha Lapornik, Jordan Morgan in Blaž Mahkovic so v Koperski dvorani Bonifika začeli misijo SP. Nemci so že na začetku tekme domačinom pokazali, da ne bodo lahek nasprotnik. V uvodu tekme so vodili, a Slovenija je po trojki Mihe Lapornika povedla 9:6 in z zelo agresivno obrambno igro preko celotnega igrišča Nemcem dala vedeti, da si namerava že danes prigarati vozovnico za svetovno prvenstvo prihodnje leto. Nadaljevala se je solidna igra Slovencev, ampak velika težava se je pojavila v napadu.